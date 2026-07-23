Gilda Nomacce ministra aula gratuita sobre cinema de horror no CCBB

A trajetória de Gilda Nomacce por um cinema visceral, desde a primeira produção, em 2007, não foi planejada. “O horror me acolheu, e eu também me apaixonei por ele”, conta a atriz. Neste sábado (25/7), ela ministra a masterclass Rainha do grito por excelência: técnicas de performance para filmes de horror, às 16h, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, com entrada gratuita.

O objetivo da masterclass é reunir interessados nas ferramentas da interpretação para o cinema de terror, em encontro voltado não apenas a atores e atrizes, mas também a estudantes, caracterizadores, profissionais do audiovisual, cinéfilos e qualquer pessoa apaixonada pelo gênero. “Vamos gritar juntos”, promete Nomacce.

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Desde o primeiro trabalho nessa vertente em Um ramo, dos diretores Juliana Rojas e Marco Dutra, a atriz passou a ser associada ao cinema de horror. Depois da oficina, serão exibidos Nua por dentro do couro, de Lucas Sá; O segredo da família Urso, de Cíntia Domit Bittar; Lilith, de Edem Ortegal; e 5 Estrelas, de Fernando Sanches, quatro curtas de em homenagem a Nomacce.

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A atividade integra a programação da mostra Mestras do Macabro, que exibe filmes até 2 de agosto. Nomacce diz ver um cinema de horror muito vivo, cada vez mais diverso. “Essa mostra é um reflexo disso. Ela reúne filmes muito diferentes entre si e ainda com foco nas mulheres, que vêm ocupando um espaço cada vez mais importante dentro do cinema de gênero.”

A curadora Beatriz Saldanha aponta que, por muito tempo, o horror foi dominado por produções masculinas. “Quando decidimos jogar luz sobre a produção feminina, destacamos o trabalho de cineastas que faziam horror mesmo nestas condições adversas, celebramos suas contribuições e ocupamos um espaço importante.”

Quando mais mulheres e outras minorias sociais assumem o controle de um filme, argumenta Saldanha, a possibilidade de construir histórias mais diversas “aumenta exponencialmente”. “Acho que isso ficou bem ilustrado na programação da mostra este ano.”





Serviço

Masterclass Rainha do grito por excelência: técnicas de performance para filmes de horror, com Gilda Nomacce, neste sábado (25/7), às 16h, no CCBB. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel