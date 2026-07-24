Confira dicas para economizar na hora de assinar serviços de streaming

Com tantas opções, é importante pesquisar como economizar na hora de escolher o que assistir - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2023-2027, da PWC, mostra que o brasileiro gasta, em média, cerca de R$ 118 mensais com serviços de streaming. Em relação aos norte-americanos, os consumidores brasileiros costumam assinar quase o dobro de plataformas: 3,8 serviços contra dois nos Estados Unidos. Com tantas opções, é importante pesquisar como economizar para ver aquele filme ou série.

Muitas plataformas de streaming dão opções de combos ou promoções para os assinantes. Períodos de uso gratuito e compartilhamento de perfis também são comuns entre os serviços. Para não perder nenhuma novidade, aqui vão algumas dicas de como economizar na hora de assinar o streaming.

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Combos

Globoplay

A assinatura do streaming da Globo permite que o consumidor pague mensalmente ou anualmente pelo serviço, optando pela versão padrão com anúncios e a versão premium, na qual é possível compartilhar o acesso entre cinco perfis e dispositivos. Também é possível montar combos com canais de esportes, filmes e notícias. Entre as opções, estão os combos Globoplay + Telecine, por R$ 31,90 mensais, e Globoplay + Combate, por R$ 30,80 mensais.

Operadoras

Usuários Claro tv+ podem incluir os serviços da Netflix na assinatura. O plano conta com anúncios durante as exibições, com até duas telas simultâneas e full HD. O pagamento é feito na mesma fatura, a partir de R$ 20,90 mensais. O mesmo vale para os planos da Tim. Na Claro, os fãs de anime também podem incluir o Crunchyroll na assinatura, por R$ 19,90 por mês.

Já quem utiliza a Vivo Fibra tem a Netflix inclusa nas assinaturas de internet e televisão. Os combos custam a partir de R$ 315 mensais. Clientes da Vivo também têm seismeses de cortesia para o Amazon Prime, que inclui o Prime Video.

Mercado Livre

Referência no comércio digital, o Mercado Livre oferece combos de assinatura para serviços de streaming. Com o plano de ofertas Meli+, o assinante pode incluir plataformas como Disney+, Netflix, HBO Max e Apple TV. As mensalidades custam a partir de R$ 19,90.

Prime Video

Ao assinar o Prime Video, streaming da Amazon, é possível incluir combos com outros canais disponíveis na plataforma. Por exemplo, os amantes de futebol podem acompanhar partidas do Campeonato Brasileiro com o combo Prime + Premiere, por R$ 59,90 por mês. Dentro do Prime Vídeo, os assinantes também podem ter acesso a canais como Paramount+ e MGM, por valores adicionais.

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Para estudantes

Mubi

A cinemateca virtual Mubi oferece um desconto especial para estudantes universitários. Caso a instituição de ensino esteja cadastrada no serviço, o usuário passa a pagar R$ 21,90 mensais, cerca de 40% da mensalidade padrão.

Streaming gratuito

Para quem não quer pagar nada e ainda ter acesso a um catálogo repleto de clássicos do cinema nacional, o Governo Federal lançou, em junho, o Tela Brasil. O serviço de streaming é gratuito e pode ser acessado pela conta no gov.br. Atualmente, a plataforma conta com 555 obras audiovisuais brasileiras, entre documentários, ficções, curtas e longas metragens.