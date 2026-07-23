Nintendo lança Splatoon Raiders com excelente modo cooperativo

A Nintendo chega com um novo jogo da saga de disparos e tinta, focado agora em missões de um jogador ao invés do multiplayer. O lobby tradicional de espera de partidas deu lugar a uma base e o enfrentamento de jogadores online se tornou um modo cooperativo contra inimigos diversos. Este é Splatoon Raiders.

Splatoon é uma saga bem recente da Nintendo que nasceu e cresceu nas gerações híbridas. O título ainda é bem familiar para os jogadores acostumados ao estilo de jogabilidade da franquia. A vasta gama de armas ainda está disponível, cada uma com um disparo de tinta diferente, assim como a mecânica mais única da franquia, colocando o jogador para mergulhar em áreas cobertas por tinta de sua arma.

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Raiders traz uma base com três personagens: Shiver, Frye e Big Man que caem no meio de uma viagem e passam a ser auxiliados pela protagonista. A Mecânica - O jogador - que pode ser customizado tanto em aparência, como em apetrechos.

Tinta para todos os lados

Explorar as ilhas atrás de recompensas é o looping principal de jogabildiade de Splatoon Raiders. (foto: Divulgação/Nintendo)

A jogabilidade gira em torno da exploração das Spirhalite Islands que possuem tesouros escondidos em cada uma das partes do arquipélago. Essas funcionam como fases, tendo uma recompensa no fim. Lá o jogador vai lutar contra os terríveis Salmonids, os principais inimigos do título. Conforme o jogador avança vai ganhando novos equipamentos para aumentar o poder em campo. O primeiro é o Bot Buddy que serve como um companheiro nas batalhas, auxiliando durante os combates. A máquina é controlada por algum dos três amigos do jogador que possui uma barra única que é utilizada como um golpe especial. Além disso, o Bot Buddy pode ajudar a alcançar lugares mais altos. Com um salto extra, ele minera locais específicos para conseguir mais recursos.

A Mecânica tem vários equipamentos para cuidar dos inimigos. O jogo disponibiliza três tipos de tanque de tinta, cada um com uma habilidade única, como uma torreta ou um ataque poderoso no solo. Fora isso, o jogo ainda traz melhorias para as habilidades do tanque e para o jogador, que podem ser feitas na base ou durante as missões.

As missões são divididas de formas bem básicas, com algumas sendo exploração e combate até chegar ao final da ilha e dessa forma receber uma recompensa ou a sobrevivência em hordas - essa que conta com tempo - que chegam até um chefe final desafiador. Raiders não exclui o fator multiplayer. No título, o jogador pode recorrer à ajuda caso fique preso em alguma missão sem conseguir cumpri-lá. O recurso “Call for Help” pede um socorro para outros jogadores online.

Considerações Finais

A Mecânica vai ganhando novos acessórios e itens conforme o jogador completa as missões. (foto: Divulgação/Nintendo)

Raiders é uma boa porta de entrada para quem não se sentia seguro por Splatoon ser um título 100% online no passado, exigindo que jogadores estivessem presentes para testar recursos e mecânicas. Apesar de ainda não ser o primor de visual, nem história que a gigante japonesa costuma entregar, a jogabilidade única faz toda a diferença no quesito diversão de Splatoon Raiders.

Nota: 7/10

Splatoon Raiders chega em 23 de julho exclusivamente para o Nintendo Switch 2

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil



