Tributo a Carlos Gomes leva música erudita ao Teatro de Arena do Guará

Neste domingo (26/7), às 17h, o Teatro de Arena do Guará recebe o concerto gratuito Tributo a Carlos Gomes, em homenagem aos 190 anos de nascimento do compositor. A apresentação traz coral, orquestra e solistas do Distrito Federal.

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Antônio Carlos Gomes foi um dos mais importantes compositores brasileiros e o primeiro artista do país a ser reconhecido internacionalmente no universo da música erudita. "Ele foi o primeiro brasileiro a fazer o mundo inteiro olhar para nossa música com respeito", afirma Roger Vieira, um dos solistas da apresentação. Mas, apesar da importância de suas obras, ainda é pouco conhecido pelo grande público brasileiro.

Historicamente, a música erudita é vista por parte da população como uma manifestação cultural voltada às elites, distanciando o grande público de obras como as de Carlos Gomes. Roger explica que iniciativas gratuitas e ao ar livre como a deste domingo são importantes para quebrar essa percepção: "É tirar a chamada 'música clássica' do pedestal e colocar ela no meio do povo, que é o lugar de qualquer expressão musical. Quando a gente canta em um concerto gratuito, ao ar livre, com criança correndo, amigos e famílias reunidas, a música volta pra casa. Muita gente vai ouvir ópera pela primeira e vai descobrir que se emociona com isso também."

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Para Janette Dornellas, outra solista do tributo, levar concertos para regiões administrativas é importante para dar oportunidade a pessoas que, normalmente, não sairiam de casa para ver um espetáculo assim em um teatro: "É democratizar mesmo, é popularizar, é dar oportunidade para todo mundo." Além de Janette e Roger, participarão também os solistas Sophia Dornellas, Edvan Moraes, Alane Faleiros, Jorge Bruno e Paulo Santos, acompanhados pelo Coro e Orquestra da Casa da Cultura Brasília, com participação especial do Coral Cantando no Chuveiro. A regência é do maestro Deyvison Miranda.

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A programação será dividida em duas partes. A abertura é com A alvorada, trecho orquestral da ópera Lo Schiavo, que descreve o nascimento do dia nos cenários brasileiros. Em seguida, serão apresentadas árias e duetos das óperas Fosca e Maria Tudor, além da canção Quem sabe. Já na segunda parte, haverá a abertura de II Guarany, seguida por árias, duetos e trechos corais da ópera. O encerramento é com o Hino ao novo mundo, do poema vocal-sinfônico Colombo, reunindo solistas e coro.

Serviço



Tributo a Carlos Gomes

Neste domingo (26/7), às 17h, no Teatro de Arena do Guará. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel