EA Sports FC 27 ganha mundo aberto com retorno de clubes brasileiros

O craque da seleção francesa, kylian Mbappe, retorna como capa do jogo de futebol da EA. - (crédito: Divulgação/EA )

O próximo título de futebol da Electronic Arts foi oficialmente anunciado, agora trazendo Kylian Mbappé novamente como o garoto propaganda de EA Sports FC 27. O trailer lançado nesta quinta-feira (24/7) revelou que o título vai possuir um mundo aberto para o jogador explorar e encontrar amigos, além de várias melhorias na jogabilidade. O jogo vai contar com 3 versões no lançamento, com preços e bônus diferentes. A versão mais cara chega em 750 reais.

O título conta com três versões: Standard, Ultimate e Ultimate Plus. A última inclusive, sendo mais cara que a versão mais cara de GTA VI. (foto: Reprodução/PlayStation Store)

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O trailer ainda trouxe Kylian Mbappé e Jude Bellingham — estrela da capa de FC26 juntamente com Jamal Musiala e Zlatan Ibrahimovic — batendo uma bola no videogame. Muitos fãs repararam também no retorno de times brasileiros ao jogo. Com o elenco real não apenas o escudo presente, o Bahia aparece na prévia, juntamente do Botafogo, apontados como possíveis times jogáveis.

Oficialmente, ambos times brasileiros já estavam licenciados para uso na versão mobile do jogo da EA e devem retornar na versão 27 para os consoles. A última vez que EA utilizou todos os membros do brasileirão foi quando o jogo ainda tinha o nome de FIFA, mas especificamente na sua versão 14, lançada em 2013.

A carência aumentou depois da sanção da Lei nº 9.615/98, conhecida como “Lei Pelé”. Ela exige que cada jogador negocie seu direito de imagem individualmente, aumentando a quantidade de tempo gasta em acordos e burocracia para licenciar jogadores. De lá para cá, muitos times eram deixados de fora ou tinham apenas o escudo licenciado e eram compostos por jogadores genéricos. A EA ainda não destacou quais são os clubes brasileiros que farão parte do elenco de EA Sports FC 27.

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EA Sports FC 27 chega para ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC em 25 de setembro.