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a bola vai rolar!

EA Sports FC 27 ganha mundo aberto com retorno de clubes brasileiros

Novo jogo da Electronic Arts vai contar com retorno de vários modos favoritos dos fãs e um mundo aberto inédito na franquia

O craque da seleção francesa, kylian Mbappe, retorna como capa do jogo de futebol da EA. - (crédito: Divulgação/EA )
O craque da seleção francesa, kylian Mbappe, retorna como capa do jogo de futebol da EA. - (crédito: Divulgação/EA )

O próximo título de futebol da Electronic Arts foi oficialmente anunciado, agora trazendo Kylian Mbappé novamente como o garoto propaganda de EA Sports FC 27. O trailer lançado nesta quinta-feira (24/7)  revelou que o título vai possuir um mundo aberto para o jogador explorar e encontrar amigos, além de várias melhorias na jogabilidade. O jogo vai contar com 3 versões no lançamento, com preços e bônus diferentes. A versão mais cara chega em 750 reais.

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O título conta com três versões: Standard, Ultimate e Ultimate Plus. A última inclusive, sendo mais cara que a versão mais cara de GTA VI.
O título conta com três versões: Standard, Ultimate e Ultimate Plus. A última inclusive, sendo mais cara que a versão mais cara de GTA VI. (foto: Reprodução/PlayStation Store)

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O trailer ainda trouxe Kylian Mbappé e Jude Bellingham — estrela da capa de FC26 juntamente com Jamal Musiala e Zlatan Ibrahimovic — batendo uma bola no videogame. Muitos fãs repararam também no retorno de times brasileiros ao jogo. Com o elenco real não apenas o escudo presente, o Bahia aparece na prévia, juntamente do Botafogo, apontados como possíveis times jogáveis.

Oficialmente, ambos times brasileiros já estavam licenciados para uso na versão mobile do jogo da EA e devem retornar na versão 27 para os consoles. A última vez que EA utilizou todos os membros do brasileirão foi quando o jogo ainda tinha o nome de FIFA, mas especificamente na sua versão 14, lançada em 2013. 

A carência aumentou depois da sanção da Lei nº 9.615/98, conhecida como “Lei Pelé”. Ela exige que cada jogador negocie seu direito de imagem individualmente, aumentando a quantidade de tempo gasta em acordos e burocracia para licenciar jogadores. De lá para cá, muitos times eram deixados de fora ou tinham apenas o escudo licenciado e eram compostos por jogadores genéricos. A EA ainda não destacou quais são os clubes brasileiros que farão parte do elenco de EA Sports FC 27.

EA Sports FC 27 chega para ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch,  Nintendo Switch 2 e PC em 25 de setembro.

 

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 24/07/2026 10:45
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