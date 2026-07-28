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Jazz entre irmãos: Lula e Sérgio Galvão voltam aos palcos de Brasília

Dupla se apresenta no Festival Música Transforma, na Infinu, para uma noite repleta de homenagens à clássicos da música brasileira

Show Isso é Jazz?! traz de volta os dois irmãos aos palcos brasilienses - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Show Isso é Jazz?! traz de volta os dois irmãos aos palcos brasilienses - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Os irmãos Lula e Sérgio Galvão voltam aos palcos com o show Isso é jazz?!, no Festival Música Transforma, na Infinu, no dia 5 de agosto. A apresentação marca o reencontro dos dois músicos brasilienses e promete um diálogo musical intimista levado pelo saxofone e violão. 

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O repertório conta com releituras de obras da música brasileira, com muita improvisação e homenagens à artistas como Tom Jobim, João Donato, Egberto Gismonti, entre outros. 

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Voltado para a música instrumental, o evento está na terceira edição e recebe, além dos irmãos Galvão, outros grandes destaques para celebrar a diversidade rítmica brasileira. 

Quem comparecer ao Isso é jazz?! terá a oportunidade de viajar pela história e exploração de possibilidades harmônicas de Sérgio e Lula Galvão. Os ingressos podem ser adquiridos no link a partir de R$ 35.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 28/07/2026 14:40 / atualizado em 28/07/2026 14:40
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