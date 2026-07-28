Paper Tiger abre a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo - (crédito: Divulgação)

A 50ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo terá Paper Tiger como filme de abertura, marcando a continuidade da parceria entre o festival e a Diamond Films. A exibição ocorre no dia 14 de outubro, apenas para convidados. Na sequência, o longa integra a programação oficial da Mostra, com sessões abertas ao público entre os dias 15 e 29 de outubro.

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Dirigido por James Gray, o suspense criminal acompanha dois irmãos que acabam envolvidos em uma perigosa rede ligada à máfia russa após aceitarem uma proposta que promete dinheiro fácil. O elenco reúne Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson em uma trama que aborda os riscos da ambição e os impactos das escolhas sobre os laços familiares. O projeto também conta com a participação da produtora brasileira RT Features.

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Após a estreia mundial no Festival de Cannes, Paper Tiger recebeu reconhecimento da crítica especializada pela condução da narrativa e pelas atuações do elenco. A produção chega ao festival brasileiro como um dos lançamentos mais aguardados da programação comemorativa dos 50 anos do evento.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel