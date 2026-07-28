InícioDiversão e Arte
Rock nacional

Distintos Filhos lança single A cura nesta sexta-feira (31/7)

A produção é feita em parceria com os músicos Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista da banda Legião Urbana, e Rodrigo Suricato, atual vocalista da banda Barão Vermelho

Distintos Filhos lança single e animação da faixa
Distintos Filhos lança single e animação da faixa "A cura" nesta sexta-feira (31/7) - (crédito: Gabriel Souto)

Após nove anos do último lançamento de um álbum feito somente de composições inéditas, a faixa A cura surge como “uma pequena amostra de seu novo fonograma”, conta a banda Distintos Filhos — denominada atualmente apenas como Distintos. Ao lado de grandes referências do rock brasileiro, como Dado Villa-Lobos e Rodrigo Suricato, a banda revive a atmosfera oitentista/noventista com um videoclipe animado que leva o público a um passeio pelo mundo pré-internet e pré-streaming. O single e a animação da faixa serão lançados nesta sexta-feira (31/7) nas plataformas de streaming.      

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A ideia de um novo álbum — ainda sem nome definido — surgiu um ano atrás, quando a banda se juntou aos músicos Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) e Rodrigo Suricato (Barão Vermelho) no estúdio RockIt, no Rio de Janeiro. Os integrantes explicam que o objetivo era gravar seis faixas inéditas que conseguissem demonstrar o amadurecimento da banda. “Esse disco é uma conspiração dos astros, do tempo, e do que a gente viveu. A gente se conectou de alguma forma e esse trabalho mudou a minha vida e a deles, com certeza”, conta Dado Villa-Lobos, um dos produtores do novo álbum.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em homenagem ao movimento pós-punk oitentista — influência que a Distintos reafirma desde o seu início —, a banda promove um encontro entre diferentes temporalidades e gerações, com uma obra inédita, porém sem rejeitar as histórias e tradições que lhe servem de insumos.   


*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por Júlia Harlley
postado em 28/07/2026 14:32
SIGA
x