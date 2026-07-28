Distintos Filhos lança single A cura nesta sexta-feira (31/7)

Após nove anos do último lançamento de um álbum feito somente de composições inéditas, a faixa A cura surge como “uma pequena amostra de seu novo fonograma”, conta a banda Distintos Filhos — denominada atualmente apenas como Distintos. Ao lado de grandes referências do rock brasileiro, como Dado Villa-Lobos e Rodrigo Suricato, a banda revive a atmosfera oitentista/noventista com um videoclipe animado que leva o público a um passeio pelo mundo pré-internet e pré-streaming. O single e a animação da faixa serão lançados nesta sexta-feira (31/7) nas plataformas de streaming.

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A ideia de um novo álbum — ainda sem nome definido — surgiu um ano atrás, quando a banda se juntou aos músicos Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) e Rodrigo Suricato (Barão Vermelho) no estúdio RockIt, no Rio de Janeiro. Os integrantes explicam que o objetivo era gravar seis faixas inéditas que conseguissem demonstrar o amadurecimento da banda. “Esse disco é uma conspiração dos astros, do tempo, e do que a gente viveu. A gente se conectou de alguma forma e esse trabalho mudou a minha vida e a deles, com certeza”, conta Dado Villa-Lobos, um dos produtores do novo álbum.

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Em homenagem ao movimento pós-punk oitentista — influência que a Distintos reafirma desde o seu início —, a banda promove um encontro entre diferentes temporalidades e gerações, com uma obra inédita, porém sem rejeitar as histórias e tradições que lhe servem de insumos.





*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco