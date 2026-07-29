Lito Sousa recebe alta e retoma trabalho após internação

Após descobrir um câncer de próstata e uma inflamação no sistema nervoso central, influenciador celebrou o retorno ao trabalho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador Lito Sousa, 59 anos, recebeu alta médica após passar oito dias internado. Recentemente, Lito anunciou a descoberta de um câncer de próstata, além de um quadro de inflamação no sistema nervoso central.

Após a alta, Lito voltou ao trabalho e foi recebido pela equipe com uma celebração. Amigos do influenciador ainda prepararam um vídeo desejando melhoras ao aviador e comemoraram o retorno. Todo o momento foi registrado e divulgada pela equipe de Lito nas redes sociais.

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“Equipe do Lito por aqui. Hoje o post é nosso, porque esse momento merece ser compartilhado por quem está vivendo tudo isso de pertinho. O Lito voltou pra gente. E que alegria imensa poder dizer isso”, diz o texto publicado no Instagram.

O próprio influenciador chegou a aparecer em suas redes e, na ocasião, explicou aos seguidores que sua alta não representa uma melhora de 100%. Lito Sousa também destacou que pretende usar sua visibilidade para conscientizar acerca do câncer de próstata.

“Tem todo um caminho a percorrer agora. Eu ainda não recuperei o movimento do braço, mas eu fui salvo. Se eu não tivesse voltado, o negócio poderia ter complicado muito para o meu lado”, conta. “Eu sou isso aqui, eu sou essa verdade aqui e eu já estou pensando na aviação, em melhoria, em como que eu vou recuperar o movimento desse braço, em como que eu vou começar a fazer academia, recuperar os músculos, ganhar todo esse peso que eu perdi aqui", acrescentou.