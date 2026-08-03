Conheça Ramiro Martínez, ator argentino que virou fenômeno no Globoplay

Ramiro Martínez acredita na força do pensamento. E, se depender da trajetória que traçou, não dá para duvidar. Aos 41 anos, o ator nascido em Choele Choel, na província de Rio Negro, Argentina, acaba de realizar um sonho que parecia distante quando, anos atrás, se via diante da televisão em seu país acompanhando o sucesso de Avenida Brasil. Naquela época, Martínez não era apenas um espectador encantado com a novela, mas cultivava em silêncio o desejo de um dia trabalhar ao lado de Cauã Reymond e fazer parte do audiovisual brasileiro.

Esse desejo, alimentado com o que ele chama de "visualização ativa", se tornou realidade em 2026 com a estreia de Jogada de risco, série do Globoplay sobre os bastidores do futebol, na qual interpreta Nacho, um jogador argentino de sucesso atormentado por conflitos internos. "Para mim, visualizar nunca foi esperar que as coisas acontecessem sozinhas. Sempre foi ter uma direção e trabalhar todos os dias em busca dela", conta o ator, que hoje contracena com Cauã na série idealizada pelo ator brasileiro.

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Responsável por um dos papéis centrais da trama, Martínez se deparou com aquilo que considera o maior desafio de seus 10 anos de carreira. Nacho é descrito por ele como o "arquétipo do herói ferido": alguém que possui tudo por fora — fama, dinheiro, aplausos —, mas carrega um vazio profundo e uma incapacidade de pedir ajuda. "A história do Nacho é sobre a dor que uma pessoa pode viver, mas também sobre a coragem e a capacidade que todos nós temos de renascer", adianta.

O ator revela que o que mais o conectou ao personagem foi a humanidade dele. "Acho que muitas pessoas carregam dores que nem sempre conseguem explicar. O maior desafio foi encontrar o corpo desse personagem vivendo um estado constante de incômodo, sem que ele mesmo compreendesse a origem desse sofrimento", explica Martínez, que, para compor fisicamente o jogador, mudou completamente sua rotina de treinos, passando a focar mais nas pernas e reduzindo a carga na academia.

Ramiro Martínez, ator argentino (foto: Marcio Farias)

Nudez frontal

A série não demorou a gerar burburinho. As cenas de nudez frontal de Nacho, especialmente aquelas que contracena com o personagem de Breno Ferreira, rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Para Martínez, entretanto, essas sequências nunca foram pensadas como mero apelo visual. "Essas cenas fazem parte da jornada emocional do Nacho e ajudam a revelar toda a vulnerabilidade e o caos que ele vive por dentro", afirma o ator, que destaca o suporte recebido da coordenadora de intimidade Eduarda Azevedo, do diretor Bruno Safadi e de toda a equipe, que tornaram o processo "tranquilo" e pautado pelo respeito. "Quando existe respeito entre todos, esse tipo de cena passa a ser apenas mais uma ferramenta para contar a história", completa.

Sobre a repercussão, Martínez confessa que ficou surpreso com a dimensão que o assunto tomou, mas celebra o tom das mensagens que recebeu. "Confesso que fiquei bastante surpreso com a repercussão da cena que divido com Breno Ferreira. Felizmente, a grande maioria das mensagens que recebi foi muito bonita. As pessoas falaram do nosso trabalho com muito carinho, respeito e sensibilidade. Isso foi o que mais me marcou", avalia ele, que também gravou DNA do crime, série da Netflix. Sem dar muitos spoilers, adianta que o personagem é "completamente diferente" de Nacho e que a produção trouxe "muitas cenas de ação e adrenalina".

Ramiro Martínez é Nacho em "Jogada de risco" (foto: Globo/Divulgação)

Rivalidade histórica

Morando no Brasil, com família brasileira e construindo a carreira no país, Ramiro tem uma visão particular sobre a histórica rivalidade entre argentinos e brasileiros — que ganhou novos capítulos nas últimas duas finais de Copa do Mundo.

"Acho que a rivalidade, quando existe com respeito, faz parte da cultura do futebol e torna o esporte ainda mais bonito. O problema é quando ela ultrapassa esse limite e vira motivo para violência ou divisão", pondera. "Eu amo o Brasil, vivo aqui, tenho família brasileira e construo minha carreira neste país. Por isso, gosto de pensar que brasileiros e argentinos têm muito mais coisas que nos unem do que motivos para nos separar. O futebol passa, mas o respeito e o carinho entre os nossos povos precisam permanecer", finaliza.