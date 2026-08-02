Bruna Griphao abre o jogo sobre integrar elenco da nova 'Avenida Brasil'

Bruna Griphao abre o jogo sobre chance de integrar elenco da nova 'Avenida Brasil' - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Griphao retornou aos holofotes após o lançamento de Jogada de Risco, nova série do Globoplay. Criada e protagonizada por Cauã Reymond, a trama tornou a atriz um dos assuntos mais comentados das redes sociais após protagonizar uma cena de sexo explícito com o ator Juan Paiva.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista celebrou a oportunidade de integrar o elenco da produção, onde interpreta a garota de programa Daniele, após anos longe das telinhas desde o fim do BBB 23. "Foi um momento de entender até onde consigo ir como atriz, quais são os meus limites, do que sou capaz. Não sinto que preciso me provar mais. Acredito muito na minha arte", refletiu.

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A atriz, que também pode ser vista na versão original de Avenida Brasil (2012), comentou a possibilidade de integrar o elenco da continuação da trama, prevista para janeiro de 2027, no horário das nove da Globo, no lugar de Quem Ama Cuida.

"Adoraria fazer. Tenho muita curiosidade para saber quem a Paloma se tornou. Ela já pintava quando era criança. Imagina adulta? Tenho um carinho enorme por esse projeto. Foi uma novela que marcou todo mundo. Parou o Brasil. Seria um prazer voltar", declarou Bruna Griphao, onde detalhou seus próximos passos da carreira: "Quero um segundo semestre cheio de teatro, muita arte, preparação para o carnaval e, quem sabe, fazer a continuação de Avenida Brasil. Torcendo", pontuou.