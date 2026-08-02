Susana Vieira rasga o verbo sobre ex-maridos: "Foram péssimos, quase todos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sem papas na língua, Susana Vieira não costuma fazer modéstia em suas declarações públicas, e já abriu o jogo sobre os casamentos que viveu, onde detonou os seus ex-maridos, sem citar nomes, e afirmou que eles eram péssimos.

Em entrevista à uma emissora de Portugal, a artista veterana declarou que alguns dos seus ex-companheiros se envolveu com ela achando que iriam dar o golpe do baú e conquistar o dinheiro que é fruto do seu trabalho. Sincera, ela detalhou a parte mais difícil de terminar uma relação ruim. "Foram péssimos, quase todos"

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"Vou dizer tudo, mas sem dizer nomes. Tenho medo de ser censurada ou processada. Mas não vou falar coisas horrorosas. Nomes de maridos eu não falo, mas foram péssimos, quase todos. Foi uma coisa Cinco!, iniciou Susana Vieira.

Apesar das uniões não terem dado certo, Susana Vieira não ficou traumatizada com as relações e afirmou que rompe relações sem ressentimentos. Eu não sei se é o homem brasileiro, não sei se fui eu. Não sei se eles vieram atrás da Susana Vieira achando que eu estou com o cofre cheio. Só sei que foi muito problema que eu tive. Não fiquei traumatizada com nada. Eu mando em embora, mas leva tempo, porque é difícil botar homem para fora de casa", pontuou.