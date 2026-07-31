Netflix é processada em R$ 536 milhões após roubo de filme

Um filme de guerra de US$ 45 milhões (aproximadamente R$ 230 milhões), ainda sem data de estreia, acabou no centro de uma disputa judicial contra a Netflix depois que uma cópia da produção foi levado de um dos escritórios do streaming em Los Angeles, nos Estados Unidos.
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Segundo informações do jornal britânico The Guardian, os produtores de Fortitude estrelado por Nicolas Cage, entraram com uma ação de US$ 105 milhões (cerca de R$ 536 milhões) contra a empresa. O processo sustenta que o roubo do HD que armazenava uma cópia do longa comprometeu o lançamento e colocou em risco todo o investimento feito na produção.
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Segundo o processo, uma cópia digital do filme foi entregue à Netflix em junho, depois que a plataforma demonstrou interesse em adquirir os direitos de distribuição. O material teria sido levado à sede da empresa para uma exibição interna. Após a sessão, os produtores orientaram que os arquivos fossem apagados e que o dispositivo fosse devolvido. Foi nesse intervalo que o filme desaparece.
De acordo com os relatos citados pelo jornal britânico, vários HDs foram levados de mesas dentro do escritório da Netflix. Em um deles continua a cópia do Fortitude. O caso teria sido comunicado aos produtores por Sean Berney, responsável pelas aquisições de filmes da plataforma, que afirmou que aquela era a primeira vez que a Netflix enfrentava um roubo desse tipo.
O problema não acabou por aí
Além disso, os produtores alegam que a Netflix não esclareceu inicialmente se havia registrado uma ocorrência policial e que, posteriormente, teria recusado um pedido para envolver a polícia de Los Angeles. Os cineastas tiverem de registrar a própria ocorrência.
Para os responsáveis pelo filme, a perda do material vai muito além do valor de uma cópia física. O processo afirma que o episódio comprometeu os planos de lançamento internacional e até uma possível campanha para premiações. A alegação é de que a produção perdeu parte significativa de seu valor comercial justamente antes de chegar ao público.
A Netflix, por sua vez, contesta que tenha responsabilidade pelo prejuízo. Em declaração reproduzida pelo Guardian, a empresa afirmou que não tem os direitos de Fortitude, mas que leva a segurança de conteúdo a sério. A plataforma também disse ter realizado uma investigação e oferecido apoio aos produtores, incluindo o monitoramento de sites conhecidos por distribuir ou vender conteúdo pirateado.