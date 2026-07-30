Sudoeste recebe espetáculo que une palhaçaria e magia no dia 8 de agosto

No dia 8 de agosto, no Parque Bosque do Sudoeste, o palhágico ChouChou retorna aos palcos com uma nova missão. O espetáculo Farofa sumiu! Uma aventura palhágica chega ao Anfiteatro do Parque às 16h, unindo magia e palhaçada em uma produção gratuita para o público infantil. A apresentação é uma parceria entre a Ludic Produções e a Chou Chou Produções.

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A estreia inédita conta a jornada de ChouChou em busca do amigo coelho Farofa, que sumiu após uma mágica. Ao longo do caminho, o palhágico descobre que a amizade vai além de estar junto o tempo todo, está nas memórias, nos gestos, na confiança e na coragem de não desistir de quem se ama. A montagem se transforma em uma experiência de reconexão, afeto e pertencimento, e convida o público a refletir sobre os laços construídos ao longo da vida.

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Além do espetáculo, o projeto oferece uma programação especial de formação, no dia 8 de agosto, com Oficina de Circo das 15h às 16h, e Oficina de Mágica ministrada pelo próprio ChouChou às 17h30. A junção das duas companhias resulta em uma obra que une sensibilidade, humor e inovação, e pretende democratizar a arte e fomentar a cultura no Sudoeste. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @ludic_producoes e @chouchoupalhagico.

Serviço

Farofa Sumiu! Uma aventura palhágica

No dia 8 de agosto, às 16h, no Anfiteatro do Parque Bosque do Sudoeste; oficinas das 15h às 16h e às 17h30. Entrada gratuita. Classificação livre.