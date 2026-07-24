Dupla de ilusionistas Henry & Klauss faz espetáculo gratuito em Brasília

A dupla de ilusionistas Henry & Klauss fará um espetáculo gratuito nos dias 28 e 29 de julho, às 20h. Conhecidos por utilizar tecnologia e efeitos especiais em seus truques, os dois já bateram juntos três recordes mundiais homologados pelo Guinness World Record. O espetáculo será no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e a entrada será garantida mediante retirada antecipada de ingresso pelo Sympla e a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições sociais.
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Henry & Klauss são naturais de Belo Horizonte, onde se conheceram em uma loja de mágicas e, em 2009, oficializaram a parceria. Em 2025, quebraram o recorde de maior número de mágicas realizadas em 24h ininterruptas.
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Em outras ocasiões, levitaram por mais de quatro horas em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e marcaram o menor tempo de escape de uma camisa de força e de uma caixa com um veículo em alta velocidade. Em 2024, eles foram incluídos pela Forbes na lista "Top 10 Illusionists Redefining Magic".
A performance em Brasília vai incluir ilusões, efeitos visuais e tecnologia em formato adaptado para o shopping. Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, cada apresentação terá capacidade para 200 pessoas.
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