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Ilusionismo

Dupla de ilusionistas Henry & Klauss faz espetáculo gratuito em Brasília

Os recordistas mundiais vão se apresentar nos dias 28 e 29 de julho, às 20h, no Venâncio Shopping

Dupla de ilusionistas Henry & Klauss é conhecida por utilizar tecnologia e efeitos especiais em seus truques - (crédito: Divulgação)
Dupla de ilusionistas Henry & Klauss é conhecida por utilizar tecnologia e efeitos especiais em seus truques - (crédito: Divulgação)

A dupla de ilusionistas Henry & Klauss fará um espetáculo gratuito nos dias 28 e 29 de julho, às 20h. Conhecidos por utilizar tecnologia e efeitos especiais em seus truques, os dois já bateram juntos três recordes mundiais homologados pelo Guinness World Record. O espetáculo será no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e a entrada será garantida mediante retirada antecipada de ingresso pelo Sympla e a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições sociais.

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Henry & Klauss são naturais de Belo Horizonte, onde se conheceram em uma loja de mágicas e, em 2009, oficializaram a parceria. Em 2025, quebraram o recorde de maior número de mágicas realizadas em 24h ininterruptas. 

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Em outras ocasiões, levitaram por mais de quatro horas em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e marcaram o menor tempo de escape de uma camisa de força e de uma caixa com um veículo em alta velocidade. Em 2024, eles foram incluídos pela Forbes na lista "Top 10 Illusionists Redefining Magic".

A performance em Brasília vai incluir ilusões, efeitos visuais e tecnologia em formato adaptado para o shopping. Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, cada apresentação terá capacidade para 200 pessoas. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 20:01
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