Novo 'Homem-Aranha' convence: "Se organizar direitinho, todo mundo luta"

Crítica // Homem-Aranha: Um novo dia ★★★★

Novo capítulo, e o "Amigão da Vizinhança", como é conhecido Peter Parker (a identidade à paisana do herói interpretado por Tom Holland) está perdido, com amizades interditadas e o coração partido. É nesta condição que, em Nova York, ele verá, pelas brechas, o antigo companheiro de escola Ned Leeds (papel de Jacob Batalon) e, com muito maior sofrimento, Michelle Jones-Watson (Zendaya). Toda a situação de anonimato deriva do feitiço lançado pelo Doutor Estranho, na aventura anterior do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), Sem volta para casa, situada quatro anos antes dos eventos atuais. No longa dirigido por Destin Daniel Cretton, o herói segue na interação com a chefe policial Jean DeWolff (Liza Colón-Zayas), cada vez mais ciente de que ele precisa de maiores "reais conexão humanas". Afundado no trabalho o "garoto legal" seguirá driblando problemas gerados pelo uso de máscara e, estranhamente, avança para inesperada violência, no duelo com vilões do porte de Escorpião (Michael Mando) e do descontrolado Hulk (o esforçado Mark Ruffalo, fazendo o possível com um avolumado e nunca convincente personagem).

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A edição ágil do filme é assertiva no ponto do "se organizar direitinho, todo mundo luta". A música de Michael Giacchino (compositor recorrente nos filmes de Matt Reeves) é adequada e milimetricamente insertada. Há um balé rústico em cada sequência como a do tanque desgovernado bastante derivada do grafismo empregado na linguagem dos quadrinhos ou mesmo games. Exemplo disso está no destino de um helicóptero de voo pra lá de suspeito. Junto com faceta de fanfarrão, quando do encontro com o incontido Justiceiro (Jon Bernthal), Parker, mesmo atordoado por pesadas dores de cabeça e isolamento, protagonizará cenas de humor quase involuntário (no desajeitado encontro com a Viúva Negra, que o franzino herói resiste a paquerar).



Num dos melhores recursos, a confusão que poderia ser criada, pela expansão e o efeito multiplicar dos poderes de um vilão, não se confirma. O efeito que cria ondas de rompantes entre pessoas desconhecidas traz um andamento de cena que parece resposta a gatilho (como é conhecida a deixa de um rap qualquer). Com os sentidos sobrecarregados, entre experimentos científicos com RNA e DNA, o "voluntário" agente da lei chega a ter momentos em que parece uma lagarta (num emaranhado de teias que partem dele, seja por origem orgânica ou mesmo mecânica). Ex-estudante de engenharia bioquímica, MJ, o interesse romântico de Parker, será intensa desde a confraternização com Homem-Aranha até a completa irresponsabilidade emocional de alguém que se vê como "esperta, dark e divertida".

O novo filme da Marvel, desde já abre especulações sobre a possível composição da futura ação prevista para unir o Quarteto Fantástico, Doutor Destino e, quem sabe, Homem-Aranha... Junto com a expressão de sentimentos incontroláveis, na narrativa, Peter Parker ainda vai deparar com manobras monstruosas de vilões (à esta altura, já não é segredo que a mutante Jean Grey traz o brilho da atriz Sadie Sink) e junto ao chefe da Unidade de Controle de Danos, Bill Metzger (Tramell Tillman), vai aprender a oportunizar (o que renderá a eletrizante cena contra os ninjas da obscura organização Tentáculo). Na jornada, por sorte, junto com pesados dilemas (a leitura de uma carta servirá de forte pancada), Parker ainda contará com a empatia e, mesmo sem reconhecimento, com a identidade alcançada por uma legião de admiradores indiretos.