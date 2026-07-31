Netflix anuncia adaptação de autobiografia de Marcelo Rubens Paiva

A Netflix anunciou, durante a 24ª edição da Flip, Festa Literária de Paraty, uma série baseada em Feliz Ano Velho, autobiografia de Marcelo Rubens Paiva. A obra, lançada em 1982, é um romance autobiográfico sobre o acidente que deixou o autor tetraplégico aos 20 anos. As gravações ainda não foram iniciadas e não há data de estreia. A produção será realizada pela Amaia em parceria com a O2 Filmes.

Feliz Ano Velho é considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea. A obra se destacou por abordar a deficiência física a partir da perspectiva do próprio autor, rompendo estereótipos e apresentando uma narrativa marcada pela ironia e reflexões sobre juventude, liberdade e amadurecimento. Ao transformar uma experiência traumática em literatura, Marcelo Rubens Paiva conquistou leitores de diferentes gerações e ajudou a renovar o gênero autobiográfico no país.

Ao longo das últimas décadas, o livro se consolidou como um clássico, acumulando mais de um milhão de exemplares vendidos e diversas adaptações para os palcos. A narrativa também dialoga com a história do Brasil ao retratar aspectos da vida familiar do autor durante o período da ditadura militar, ampliando o alcance da obra para além do relato pessoal.

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A nova adaptação para o streaming chega em um momento de grande visibilidade para Marcelo Rubens Paiva. Recentemente, o escritor voltou ao centro do debate cultural com Ainda estou aqui, obra que conquistou novos públicos após a adaptação para o cinema. Com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o longa de Walter Salles ganhou o OScar de melhor filme estrangeiro e contou com três indicações ao Oscar em 2025. Embora tratem de momentos distintos de sua trajetória, os dois livros compartilham a capacidade de transformar experiências pessoais em narrativas que dialogam com a memória, a identidade e a história brasileira.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco