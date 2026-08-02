Roberto de Carvalho posta foto e reações indicam início de novo romance

Roberto de Carvalho ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho, no aniversário de 90 anos de Lucinha Araújo - (crédito: Instagram @roberto_de_carvalho/Reprodução)

O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, postou uma foto nas redes sociais ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho. As reações à postagem indicam o início de um romance.

Apesar de nenhum dos dois terem confirmado o relacionamento, vários amigos do casal compartilharam ou comentaram a foto com imagens de coração e votos de felicidade.

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Roberto e Lilibeth, que é ex-mulher de Fernando Collor, chegaram a namorar na juventudade.

A foto em que os dois aparecem juntos foi tirada na festa de 90 anos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. Os convidados puderam apreciar um show de Gilberto Gil durante a celebração.

Legado de Rita Lee

Desde a morte de Rita Lee, em maio de 2023, Roberto de Carvalho tem se dedicado a preservar e celebrar a memória de sua companheira de 47 anos. Em suas redes sociais, o músico compartilha homenagens constantes, relembrando momentos e o vasto legado artístico que construíram juntos.

A união de Roberto de Carvalho e Rita Lee foi uma das mais duradouras e celebradas do cenário artístico nacional. Juntos, tiveram Beto, João e Antônio. A carreira musical conta com alguns dos maiores sucessos da música brasileira, como Mania de Você, Lança Perfume e Doce Vampiro.