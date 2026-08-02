InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Roberto de Carvalho posta foto e reações indicam início de novo romance

O músico surpreendeu os fãs ao publicar foto ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho

Roberto de Carvalho ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho, no aniversário de 90 anos de Lucinha Araújo - (crédito: Instagram @roberto_de_carvalho/Reprodução)
Roberto de Carvalho ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho, no aniversário de 90 anos de Lucinha Araújo - (crédito: Instagram @roberto_de_carvalho/Reprodução)

O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, postou uma foto nas redes sociais ao lado de Lilibeth Monteiro de Carvalho. As reações à postagem indicam o início de um romance.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Apesar de nenhum dos dois terem confirmado o relacionamento, vários amigos do casal compartilharam ou comentaram a foto com imagens de coração e votos de felicidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Roberto e Lilibeth, que é ex-mulher de Fernando Collor, chegaram a namorar na juventudade.

A foto em que os dois aparecem juntos foi tirada na festa de 90 anos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. Os convidados puderam apreciar um show de Gilberto Gil durante a celebração.

  • Leia também: Dois anos sem Rita Lee: amor eterno em forma de música e saudade

  • Leia também: Rita Lee: Mel Lisboa chora com Roberto de Carvalho ao encerrar peça

  • Leia também: Roberto Carlos faz revelações sobre vida íntima aos 83 anos

Legado de Rita Lee

Desde a morte de Rita Lee, em maio de 2023, Roberto de Carvalho tem se dedicado a preservar e celebrar a memória de sua companheira de 47 anos. Em suas redes sociais, o músico compartilha homenagens constantes, relembrando momentos e o vasto legado artístico que construíram juntos.

A união de Roberto de Carvalho e Rita Lee foi uma das mais duradouras e celebradas do cenário artístico nacional. Juntos, tiveram Beto, João e Antônio. A carreira musical conta com alguns dos maiores sucessos da música brasileira, como Mania de Você, Lança Perfume e Doce Vampiro.

  • Google Discover Icon

Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela UnB, se especializou na cobertura de educação. É editora do site, redes sociais e multimídia do Correio Braziliense desde janeiro de 2021, é cronista e assina a coluna Nossos mestres

Por Mariana Niederauer
postado em 02/08/2026 21:39 / atualizado em 02/08/2026 21:42
SIGA
x