Músicas de Rita Lee são revisitadas por cantores renomados em novo álbum

Por Diller Abreu*—Alguns clássicos da rainha do rock brasileiro foram regravados sob a produção de Moogie Canazio. Os artistas IZA, Criolo, Duda Beat, Carol Biazin e Roberto Frejat participaram do projeto Revisita Rita, em tributo ao legado musical da cantora. Foram escolhidas 20 músicas entre as dezenas de sucessos.

Leia também: A inspiração para a nova música de Lana Del Rey

Moogie Canazio é produtor musical e amigo pessoal de Rita e Roberto de Carvalho. Ele participou de alguns álbuns da discografia do casal e decidiu fazer uma releitura das canções da eterna Lee. “Essa ideia já existe há muito tempo, a Rita ainda estava com a gente quando criei esse projeto”, conta Moogie, em nota.

Leia também: O que se sabe sobre a nova turnê de Beyoncé

Dentre as músicas escolhidas, o produtor nomeou a dedo quais combinavam com os artistas que participaram do álbum. Ovelha negra ficou com IZA, Flagra com Criolo, Chega mais teve participação dupla de Duda Beat e Carol Biazin e Mamãe natureza pode ser ouvida na voz de Roberto Frejat.

Leia também: O novo álbum de Stevie Nicks após 14 anos

“Eu imaginava quem seriam essas pessoas que poderiam interpretar aquelas canções de forma que a Rita ficasse satisfeita de ouvir. Desde o início, minha vontade foi fazer algo que ela e Roberto curtissem”, diz Moogie. “Me sinto privilegiado por fazer essa homenagem para uma pessoa tão especial”, finaliza.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel