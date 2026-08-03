Cantor Edson Gomes é internado na UTI após passar mal na Bahia

Com trajetória marcada por sucessos desde os anos 1980, Edson Gomes é referência na abordagem de temas sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/Edson Gomes)

O cantor Edson Gomes, de 71 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Feira de Santana após passar mal no último domingo (2/8), enquanto retornava para casa depois de um show em Salvador.

O artista teve um mal-estar nas proximidades do município de São Félix e precisou receber atendimento médico de urgência. O episódio ocorre cerca de três semanas após ele cancelar uma apresentação por problemas de saúde.

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Em nota, a equipe do músico confirmou a internação e informou que seu quadro é estável. "Seu estado de saúde é estável e ele está recebendo os devidos cuidados médicos. Seguiramos atualizando o público caso haja novidades", comunicou a assessoria.

Até o momento, não foram divulgados o diagnóstico nem a causa do mal-estar que motivou a internação. Segundo a equipe, o artista permanece na UTI apenas para observação preventiva.

A apresentação realizada em Salvador marcou a estreia de um novo formato de show solo, criado para celebrar os mais de 40 anos de carreira do cantor.

Gomes já havia enfrentado um problema de saúde recentemente. Em 13 de julho, precisou cancelar sua participação na ExpoCrato, no Ceará, após apresentar um quadro de inflamação na garganta. Na ocasião, o show foi conduzido por seu filho, Isaque Gomes, que assumiu os vocais da banda Cão de Raça durante a apresentação.

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Natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, Edson Gomes é um dos principais nomes do reggae brasileiro. Desde a década de 1980, consolidou sua trajetória com canções que abordam temas como desigualdade social, espiritualidade e valorização da cultura negra.