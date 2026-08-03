Novo 'Homem-Aranha' tem 2ª maior estreia da história com quase $ 1 bi

Longa superou o desgaste do gênero e conquistou 90% de aprovação da crítica especializada - (crédito: Sony Pictures/Divulgação)

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreou com força nas bilheterias mundiais ao arrecadar US$ 927 milhões, cerca de R$ 4,7 bilhões na cotação atual, durante o primeiro fim de semana em cartaz. Desse total, US$ 355 milhões vieram dos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, resultado que garantiu ao longa a segunda maior estreia global da história, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.



Na produção, Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker pela quarta vez. A trama acompanha o herói enfrentando o crime em um mundo que apagou da memória sua identidade como Homem-Aranha. O elenco também traz Zendaya no papel de MJ, interesse amoroso do protagonista.

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Levantamento da Rentrak, empresa especializada em monitoramento e análise de desempenho do mercado cinematográfico, mostra que Homem-Aranha: Um Novo Dia registrou a maior abertura nos Estados Unidos desde a pandemia de Covid-19.

O filme também conquistou a segunda maior estreia da história no mercado doméstico, ficando atrás apenas de Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, que alcançou o equivalente a US$ 467 milhões em arrecadação nos Estados Unidos e no Canadá com valores são corrigidos pela inflação.

Fora da América do Norte, o novo filme do Aranha somou US$ 572 milhões em vendas de ingressos apenas no fim de semana de lançamento. A China liderou os mercados internacionais, respondendo por US$ 121 milhões da receita, de acordo com informações divulgadas pelo estúdio.

Um dos personagens mais populares da Marvel, o Homem-Aranha continua atraindo grandes públicos aos cinemas, mesmo em um momento em que filmes de super-heróis enfrentam sinais de desgaste junto à audiência. A recepção ao novo longa também foi positiva: no Rotten Tomatoes, site de avaliação de filmes, a produção reúne 90% de aprovação entre os críticos e 98% entre o público.

O sucesso de Homem-Aranha: Um Novo Dia reforça o bom momento vivido pelas bilheterias neste período, impulsionado ainda por estreias de grande porte, como Toy Story 5 e A Odisseia.

Mesmo com o desempenho expressivo dos lançamentos recentes, o mercado cinematográfico dos Estados Unidos e do Canadá ainda não retomou completamente os níveis registrados antes da pandemia. Segundo a Rentrak, a arrecadação acumulada em 2026 supera em 10% a do mesmo período do ano anterior, mas permanece 16% abaixo dos números de 2019, último ano completo antes dos impactos da pandemia.