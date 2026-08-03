Cantor Shawn Mendes participa de culto evangélico em São paulo

A passagem do artista pelo Brasil inclui desde cultos religiosos até grandes shows e interações com a família de Sasha Meneghel - (crédito: Reprodução/Pinterest)

O cantor Shawn Mendes, de 27 anos, voltou a chamar atenção durante sua mais nova passagem pelo Brasil. Desta vez, o artista foi visto participando de um culto em uma igreja de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, acompanhado de Sasha Meneghel e de João Lucas, marido da modelo e estilista.

Um vídeo registrado por uma admiradora no último domingo (2/8) mostra o canadense na primeira fileira da igreja, em pé e cantando durante a celebração religiosa.

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Nos últimos dias, Mendes também marcou presença em outro compromisso ao lado de Sasha e de Bruna Marquezine, com quem mantém um relacionamento. O trio assistiu ao espetáculo da turnê O Último Voo da Nave, de Xuxa Meneghel, realizado no Nubank Parque, na capital paulista.

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Para a ocasião, o cantor entrou no clima da apresentação usando "xuxinhas" no cabelo. Durante o show, Xuxa aproveitou a presença da filha, do genro, de Bruna e de Shawn para fazer uma brincadeira sobre a possibilidade de se tornar avó, arrancando risadas da plateia.

"Sem pressão! Te amo, Sa! Bru, Shawn, João... Bruna, também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama. Vou ser vovó Xuxa", declarou a cantora ao notar o grupo exibido no telão.

Os primeiros registros públicos de Shawn Mendes e Bruna Marquezine juntos aconteceram no fim de 2025. Naquele período, os dois passaram as festas de fim de ano no Brasil, ao lado de amigos e familiares da atriz. Pouco depois, também aproveitaram o Carnaval em Salvador e chegaram a aparecer no trio elétrico comandado por Ivete Sangalo.

Já no mês passado, o casal foi visto diversas vezes no Rio de Janeiro, cidade onde Bruna passa boa parte do tempo. Entre os passeios registrados estavam uma visita ao Jardim Botânico e uma ida a uma feira livre na Barra da Tijuca, quando os dois estavam acompanhados de Neide e Telmo, pais da atriz.