Bruna Marquezine e Shawn Mendes fazem 'pegação' em público e imagens vazam na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A passagem de Shawn Mendes pelo Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo neste domingo (14).

O cantor canadense foi visto em clima de intimidade ao lado de Bruna Marquezine durante um almoço em um conhecido restaurante do Baixo Gávea, na Zona Sul da capital fluminense.

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Durante o encontro, os cliques feitos no local mostraram o casal em clima de sintonia, trocando abraços, beijos e demonstrações de afeto ao longo da tarde.

Apaixonado por uma brasileira e pelo Brasil

Shawn está no Rio desde a última quarta-feira (10). Sua chegada ao Brasil repercutiu entre os fãs após imagens gravadas por passageiros durante o voo circularem nas redes sociais.

Poucas horas depois de chegar ao destino, o músico aproveitou o tempo livre para curtir as altas temperaturas cariocas. Ele foi à praia de São Conrado, onde passou parte do dia relaxando à beira-mar.

Na companhia da atriz, Shawn também aproveitou momentos de descanso na praia, cenário em que os dois foram vistos desfrutando da companhia um do outro e aproveitando o período juntos em meio aos compromissos profissionais.