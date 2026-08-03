Phil Collins revela que quase morreu após falência de órgãos





O cantor Phil Collins, de 75 anos, fez um emocionante relato sobre um dos momentos mais delicados de sua vida. Em entrevista ao jornal The Sunday Times, o artista britânico revelou que esteve à beira da morte durante uma internação na Suíça, em abril de 2024, quando sofreu uma falência de órgãos e precisou de cuidados intensivos. Segundo ele, a situação foi tão grave que seus cinco filhos foram chamados ao hospital para se despedirem, diante do risco de que ele não resistisse.

Leia mais: Phil Collins surpreende o mundo em recuperação impressionante e renova esperanças

O músico contou que permaneceu inconsciente durante boa parte da internação e só depois descobriu a dimensão do quadro clínico. De acordo com Phil Collins, os médicos chegaram a discutir com a família a possibilidade de interromper o suporte que mantinha suas funções vitais. "Havia algumas decisões a serem tomadas, como: ‘Vamos manter os aparelhos que sustentavam as funções vitais?’. Meus rins estavam falhando, meus órgãos estavam simplesmente parando de funcionar. As pessoas estavam vindo para dar adeus. Mas eu não me lembro de elas terem vindo, eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo", afirmou ao The Sunday Times.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O episódio aconteceu após um período de consumo excessivo de álcool. O cantor admitiu que a família viveu dias de grande apreensão e temeu o pior. "Todos estavam preocupados que não iriam me ver novamente. Tudo poderia ter dado terrivelmente errado", declarou. Apesar da recuperação, Phil Collins continua enfrentando problemas de saúde decorrentes de outras condições médicas, incluindo diabetes tipo 2, danos nos nervos das mãos e limitações de mobilidade causadas por diversas cirurgias na coluna e nos joelhos. Atualmente, ele utiliza bengalas para caminhar.

Ao recordar a recuperação, o artista destacou um momento especial vivido ao lado dos filhos durante as comemorações de Ano-Novo, em Londres. Na ocasião, ele relembrou a emoção da filha, a atriz Lily Collins, estrela da série Emily em Paris, ao perceber que o pai havia superado a grave crise de saúde. "Ela estava sentada ao meu lado, chorando, dizendo: ‘Eu nunca achei que viveria esses momentos’. Foi uma ocasião maravilhosa. Não consigo enfatizar o suficiente o quanto foi especial", revelou o cantor, emocionado.

O depoimento marca uma das declarações mais sinceras de Phil Collins sobre sua saúde nos últimos anos. Afastado dos palcos por causa das limitações físicas, o músico segue priorizando a convivência com a família e a recuperação, enquanto relembra com gratidão o fato de ter sobrevivido a um dos episódios mais difíceis de sua trajetória.

O texto Phil Collins revela que quase morreu após falência de órgãos: As pessoas estavam vindo para dar adeus foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.