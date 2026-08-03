Viviane Batidão sofre acidente de lancha e revela: 'Piloto dormiu'

Após sofrer um acidente de lancha na madrugada do último domingo (2), Viviane Batidão reapareceu nas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e relatar os momentos de tensão vividos pela equipe.

A cantora explicou que, apesar do grande susto, ninguém sofreu fraturas, embora alguns integrantes tenham ficado feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a artista, o acidente aconteceu durante o retorno de um show realizado em Oeiras do Pará.

O grupo havia deixado o local por volta das 4h30 e seguia de lancha quando, quase às 5h da manhã, a embarcação se envolveu no acidente. De acordo com Viviane, o piloto adormeceu enquanto conduzia o veículo.

Ao tranquilizar os seguidores, a cantora contou que teve apenas ferimentos leves, mas revelou que o impacto emocional foi significativo.

Ela também explicou que alguns membros da equipe sofreram luxações e outros machucados.

"Estou fazendo esses Stories para mostrar para vocês que eu estou bem. Bati, mas foi pouco. Foi algo bem complicado o que a gente viveu. Algumas pessoas da minha equipe se machucaram feio, mas nada grave, ninguém fraturou nada, graças a Deus.

Só baque e luxações, além do desespero. A gente vinha do show de Oeiras. A gente saiu por volta de quatro e meia em uma lancha. Quando foi quase cinco horas da manhã, a gente se assustou com o acidente. A gente estava do outro lado da margem. O piloto dormiu e aconteceu tudo isso", desabafou Viviane Batidão.

Em razão das consequências do acidente, a agenda da artista precisou ser alterada. Viviane informou que o show marcado para domingo, em Curuçá, no Pará, foi cancelado porque cinco integrantes da equipe ficaram sem condições de trabalhar, além dos impactos na logística da viagem.

"A gente não conseguiu porque cinco pessoas se machucaram bastante e estavam sem condições de trabalhar. Atrapalhou também toda a nossa logística.

Mesmo que a gente não tivesse se machucado, acredito que não daria tempo de chegar. Eu acabei de chegar em casa e a galera ainda nem chegou. Tem gente no caminho", disse.

Ao finalizar o relato, a cantora agradeceu o apoio recebido após o acidente e destacou a ajuda prestada pela equipe de Tarcísio do Acordeon, que foi a primeira a prestar socorro ao grupo.

Viviane também afirmou que o episódio deixou todos emocionalmente abalados. "Queria agradecer à equipe do Tarcísio do Acordeon. Foram eles que nos socorreram primeiro. Eles vinham em outra lancha.

A gente deu sinal de luz várias vezes e eles viram a gente. Eles encostaram e a gente teve o apoio deles [...] A gente está um pouco com o nosso psicológico abalado. Foi um susto muito grande, mas Deus nos deu esse livramento", encerrou.