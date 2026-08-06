Gretchen mostra recuperação após transplante capilar: 'Estou bem'

Gretchen voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 6, para atualizar os fãs sobre sua recuperação após o transplante capilar realizado na última segunda, 3, em Vitória, Espírito Santo. A cantora tranquilizou o público ao afirmar que está bem depois da cirurgia, feita para tratar um quadro severo de alopecia.
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Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Gretchen explicou o motivo de estar usando uma faixa na cabeça durante a recuperação. "Olha como estou bem! Essa faixinha é para o inchaço da cabeça não descer para os olhos e nem para o resto do rosto. Vocês podem ver que a cabeça está um pouco mais inchada", disse.
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A cantora também atualizou o público sobre a recuperação e contou que já foi liberada para fazer a primeira lavagem dos fios. "Já fiz a primeira lavagem e meu médico está me acompanhando a cada minuto", afirmou. Ela ainda agradeceu o carinho e as mensagens de apoio dos seguidores.
Gretchen já havia confessado que levou anos para se sentir preparada para dar esse passo, até ter segurança de que aquele era o momento adequado. A decisão de raspar completamente a cabeça também foi pessoal. Embora o médico tivesse sugerido preservar parte dos fios durante a cirurgia, ela avaliou que a recuperação faria mais sentido dessa forma.
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