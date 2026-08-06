Embaixada do Peru recebe Festival Peruano 2026 no sábado (8/8)

Com programação que integra gastronomia, música ao vivo, dança, turismo, artesanato e atividades infantis, a Embaixada do Peru em Brasília recebe, neste sábado (8/8), o Festival Peruano 2026. O evento tem entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível, e acontece de 10h às 18h.

A culinária peruana é a principal atração do festival, que completa 10 anos em 2026. O menu é formado por receitas tradicionais do país, como ceviche e lomo saltado, culinária nikkei (mistura entre a gastronomia peruana e japonesa) e sobremesas típicas. O chef peruano Marco Espinoza, curador gastronômico do festival, apresenta o pan con chicharrón (sanduíche de carne de porco), chicha morada (bebida feita a partir de milho roxo) e raspadillas; Ana Sanchez leva o tiradito (peixe cortado em lâminas finas) e arroz chaufa de frango com molho de tamarindo do restaurante Kipu.

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As atrações gastronômicas deste ano, explica Eduardo Hinostroza, organizador do evento, foram pensadas de forma a oferecer mais opções de pratos típicos. “Ao longo dos anos, a gente vem trabalhando com as opções gastronômicas peruanas da cidade, mas muitas delas trabalham com gastronomia peruana não tão tradicional. A gente vem escutando do público que gostam da parte da gastronomia tradicional”, conta. “Neste ano, conseguimos trazer um cardápio mais tradicional, mas ainda bem diverso.”

A música tradicional andina ganha destaque com apresentações de um sexteto instrumental sob direção de Alex Carrasco, projeto da Embaixada do Peru para o evento. “Essa banda não se apresenta em outros momentos, é somente aqui para o Festival. Ela traz um pouco dos ritmos tradicionais das festas do interior do Peru”, diz Hinostroza. Carrasco também ministra um workshop de cajón, instrumento de origem afro-peruana.

Um grupo de músicos brasileiros, com direção musical peruana, completa a programação musical do evento levando a cúmbia ao palco. Na dança, o público pode aproveitar apresentações de marinera norteña e o huayno, manifestações culturais de diferentes regiões do país. “A Marinera é uma dança que representa uma região litorânea, já o Huayno é de uma região mais andina. Mas são muito vistosos, coloridos, têm ritmos muito envolventes”, explica Hinostroza.

Apresentado por Milagros Ochoa, da PromPerú Brasil, o workshop Turismo no Peru apresenta informações, dicas e sugestões de roteiro para aqueles que desejam visitar destinos como Machu Picchu, Cusco e Lima. A iniciativa sorteará uma viagem para Cusco durante o Inti Raymi, a Festa do Sol, celebrado em junho.

O Festival terá ainda o Bazar Peruano, espaço que reúne artesanato, roupas típicas, produtos tradicionais e doces. Para as crianças, o Espaço Kids foi preparado com brinquedos e atividade especial de contação de histórias, Cuentacuentos, em parceria com o Instituto Cervantes. Daiane Reis apresenta a obra infantojuvenil ¡Más te vale, mastodonte!, das autoras peruanas Micaela Chirif e Issa Watanabe.

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Serviço

Festival Peruano 2026

Sábado (8/8), de 10h às 18h, na Embaixada do Peru (Av. das Nações, S.E.S, Quadra 811, Lote 43). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel