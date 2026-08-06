Maurício Manieri se apresenta em Brasília no dia 5 de setembro

Maurício Manieri desembarca em Brasília no dia 5 de setembro para se apresentar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a nova turnê Classics — Tour inesquecível. O show começa às 21h e promete uma noite marcada por emoção, nostalgia e grandes clássicos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A turnê estreia com novo cenário e direção artística, além de figurinos exclusivos. Durante o show, Manieri alterna momentos intimistas ao piano com performances vibrantes e dançantes. O repertório traz sucessos que marcaram a carreira do cantor, como Minha menina, Bem querer, Classic e Pensando em você, além de releituras de clássicos nacionais e internacionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos brasilienses, a turnê traz um diferencial. O público da capital poderá adquirir ingresso em setor especial que garante acesso ao camarim após o show, foto com o artista e brinde exclusivo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.
Serviço
Classics – Tour Inesquecível | Maurício Manieri em Brasília
No dia 5 de setembro, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$90, disponíveis pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: 14 anos.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Ciclone, furacão e tornado: entenda a diferença entre os fenômenos
- Flipar ‘Lagoa dos Ventos’: complexo no sertão do Piauí abastece milhões de casas e lidera geração eólica no Brasil
- Mundo Brasil em crise com EUA e Argentina: os ônus e bônus eleitorais para Flávio Bolsonaro e Lula
- Revista do Correio Parcelamento fora do cartão cresce no Brasil e muda estratégia de vendas digitais