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Maurício Manieri se apresenta em Brasília no dia 5 de setembro

O show marca uma nova fase da carreira do cantor e traz oportunidade de visita ao camarim para o público brasiliense

Maurício Manieri realiza apresentação em Brasília durante turnê ‘Classics – Tour inesquecível’ - (crédito: Fábio Nunes/Divulgação)
Maurício Manieri realiza apresentação em Brasília durante turnê ‘Classics – Tour inesquecível’ - (crédito: Fábio Nunes/Divulgação)

Maurício Manieri desembarca em Brasília no dia 5 de setembro para se apresentar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a nova turnê Classics — Tour inesquecível. O show começa às 21h e promete uma noite marcada por emoção, nostalgia e grandes clássicos.  

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A turnê estreia com novo cenário e direção artística, além de figurinos exclusivos. Durante o show, Manieri alterna momentos intimistas ao piano com performances vibrantes e dançantes. O repertório traz sucessos que marcaram a carreira do cantor, como Minha menina, Bem querer, Classic e Pensando em você, além de releituras de clássicos nacionais e internacionais. 

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Aos brasilienses, a turnê traz um diferencial. O público da capital poderá adquirir ingresso em setor especial que garante acesso ao camarim após o show, foto com o artista e brinde exclusivo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Serviço

Classics – Tour Inesquecível | Maurício Manieri em Brasília

No dia 5 de setembro, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$90, disponíveis pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: 14 anos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/08/2026 17:01
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