Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (15/8)





Data estelar: Mercúrio e Júpiter em conjunção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fazer algumas “loucuras”, por que não? Por mais certinha que seja tua maneira de ser, de vez em quando é preciso fazer algumas extravagâncias, só para honrar a natureza criativa de nossa humanidade, porque se tudo for igual sempre, a alma começa a se deprimir.

Satisfazer um capricho, ir ao mesmo lugar de sempre por um caminho novo, mudar a maneira de cumprimentar as pessoas, a extravagância não precisa ser exagerada, porque com mínimos movimentos, desde que motivados pela premente necessidade de experimentar leveza e alegria, serão suficientes para satisfazer o anseio de anular o medo.

As “loucuras” podem ser espontâneas ou planejadas, isso não importa, porque o que interessa é o resultado buscado, que é a substituição do tempo dedicado ao medo pela dedicação à alegria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Promova alegria com sua presença, mas entenda que para certas pessoas essa atitude chega a ser insultante, porque elas não conseguem aceitar que o mundo continua funcionando bem a despeito do mau humor delas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tenha em mente beneficiar todas as pessoas dentro de seu círculo mais próximo de relacionamentos, porque se você colocar ressalvas e beneficiar umas em detrimento de outras, o caldo vai entornar lá na frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas boas acontecendo perto de você, portanto, evite ficar martelando pensamentos preocupantes ou ansiosos que impeçam a visão dessas coisas boas. Há tantos motivos para desfrutar da vida! Melhor aproveitar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os bons resultados que eventualmente você colhe agora não são resultado de golpes de sorte, porque apesar de que esse fator também esteve presente, a maior parte dos resultados se deve ao desempenho de seu esforço.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua boa vontade há de ser combinada com uma boa dose de sabedoria, porque nem sempre se pode esperar que as pessoas interpretem bem seus gesto. É importante manter equilíbrio, para as virtudes não serem exploradas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os bons sentimentos que você nutre em relação a algumas pessoas ainda não pode ser manifesto abertamente, mas serve de ponto de apoio para elaborar estratégias de aproximação. Relacionamentos são coreografias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas coisas que andam acontecendo entre as pessoas podem até ser passageiras, porque logo mais elas retornarão ao estado hostil que é normal, porém, mesmo assim deixam uma marca indelével nos relacionamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Use a sua eventual autoridade com sabedoria, porque é assim que as pessoas reconhecerão você como alguém de prestígio, que não abusa do seu poder, mas que, ao contrário, o utiliza em benefício de todo mundo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Essas visões que você anda tendo a respeito do futuro podem parecer muito loucas neste momento, mas à medida que o tempo passar se tornarão pertinentes. Aposte nessas visões, mesmo que não pareçam ter sentido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que as boas intenções não fiquem na teoria, o que estragaria o efeito virtuoso delas, você precisa transcender o medo de fazer o ridículo, porque mesmo que isso aconteça, não terá nenhuma importância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para fazer boas parcerias é imprescindível que as pessoas envolvidas também sejam boas, bem intencionadas e dispostas a dar seu melhor para que tudo proceda com qualidade em direção aos objetivos pretendidos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cumprir as tarefas pode não parecer grande coisa, mas se o ato brindar com alívio e serenidade, então tem valor. A procrastinação sempre parece atraente, brindando com alívio, mas depois esse se transforma em angústia.