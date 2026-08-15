Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (15/8)

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Fazer algumas “loucuras”, por que não? Por mais certinha que seja tua maneira de ser, de vez em quando é preciso fazer algumas extravagâncias, só para honrar a natureza criativa de nossa humanidade, porque se tudo for igual sempre, a alma começa a se deprimir.
Satisfazer um capricho, ir ao mesmo lugar de sempre por um caminho novo, mudar a maneira de cumprimentar as pessoas, a extravagância não precisa ser exagerada, porque com mínimos movimentos, desde que motivados pela premente necessidade de experimentar leveza e alegria, serão suficientes para satisfazer o anseio de anular o medo.
As “loucuras” podem ser espontâneas ou planejadas, isso não importa, porque o que interessa é o resultado buscado, que é a substituição do tempo dedicado ao medo pela dedicação à alegria.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Promova alegria com sua presença, mas entenda que para certas pessoas essa atitude chega a ser insultante, porque elas não conseguem aceitar que o mundo continua funcionando bem a despeito do mau humor delas.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Tenha em mente beneficiar todas as pessoas dentro de seu círculo mais próximo de relacionamentos, porque se você colocar ressalvas e beneficiar umas em detrimento de outras, o caldo vai entornar lá na frente.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
Há coisas boas acontecendo perto de você, portanto, evite ficar martelando pensamentos preocupantes ou ansiosos que impeçam a visão dessas coisas boas. Há tantos motivos para desfrutar da vida! Melhor aproveitar.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
Os bons resultados que eventualmente você colhe agora não são resultado de golpes de sorte, porque apesar de que esse fator também esteve presente, a maior parte dos resultados se deve ao desempenho de seu esforço.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
Sua boa vontade há de ser combinada com uma boa dose de sabedoria, porque nem sempre se pode esperar que as pessoas interpretem bem seus gesto. É importante manter equilíbrio, para as virtudes não serem exploradas.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
Os bons sentimentos que você nutre em relação a algumas pessoas ainda não pode ser manifesto abertamente, mas serve de ponto de apoio para elaborar estratégias de aproximação. Relacionamentos são coreografias.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
As boas coisas que andam acontecendo entre as pessoas podem até ser passageiras, porque logo mais elas retornarão ao estado hostil que é normal, porém, mesmo assim deixam uma marca indelével nos relacionamentos.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Use a sua eventual autoridade com sabedoria, porque é assim que as pessoas reconhecerão você como alguém de prestígio, que não abusa do seu poder, mas que, ao contrário, o utiliza em benefício de todo mundo.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Essas visões que você anda tendo a respeito do futuro podem parecer muito loucas neste momento, mas à medida que o tempo passar se tornarão pertinentes. Aposte nessas visões, mesmo que não pareçam ter sentido.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Para que as boas intenções não fiquem na teoria, o que estragaria o efeito virtuoso delas, você precisa transcender o medo de fazer o ridículo, porque mesmo que isso aconteça, não terá nenhuma importância.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
Para fazer boas parcerias é imprescindível que as pessoas envolvidas também sejam boas, bem intencionadas e dispostas a dar seu melhor para que tudo proceda com qualidade em direção aos objetivos pretendidos.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Cumprir as tarefas pode não parecer grande coisa, mas se o ato brindar com alívio e serenidade, então tem valor. A procrastinação sempre parece atraente, brindando com alívio, mas depois esse se transforma em angústia.
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