Caetano Veloso celebra 84 anos nesta sexta-feira (7/8)

A sexta-feira (7/8) é marcada pela celebração dos 84 anos de Caetano Veloso. Em homenagem à data, amigos e familiares do cantor e compositor baiano, como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Paulo Lavigne, foram às redes sociais para celebrar a vida e o legado de um dos maiores nomes da música brasileira.

Em vídeo, Gilberto Gil, que também completou 84 anos em junho, relembrou a amizade entre os dois e o papel de “mestre” assumido por Caetano. “Caetano Veloso, meu amigo, meu irmão. Eu, ainda hoje, estava pensando, quando acordei, que tem uma coisa de mestre que ele sempre significou para mim e acho que significa cada vez mais. Tudo que eu vou aprendendo na vida, de uma certa forma, eu atribuo um pouco ao fato dele ter se tornado presente na minha vida também. E somos da mesma idade, né? Ainda tem isso, estamos ficando velhinhos juntos. Um beijo, querido. Muita sorte para você”, disse Gil.

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Paula Lavigne, mulher de Caetano, publicou uma série de fotos do casal em um momento de brincadeira na piscina para celebrar o aniversário do cantor. “Feliz aniversário Papito! Te amo”, escreveu a empresária. Paula Lavigne e Caetano se casaram pela primeira vez em 1986, vínculo que durou até 2004. Depois de 12 anos de separação, retornaram o relacionamento em 2016.

Maria Bethânia, irmã de Caetano, publicou vídeo que traz imagens da juventude da família até os dias atuais, ao som de O leãozinho. “Feliz aniversário, Caetano Veloso. Que seu dia seja comemorado como deve, com boa vibração, alegria e abraços sinceros e bons. Motumbá, Dofono. Comemore muito com sua família, filhos, netos e amigos sinceros. Muitos e muitos anos de vida com saúde, inspiração para compor lindas músicas para alegrar o Brasil e os nossos corações. Feliz aniversário, meu irmão", escreveu a cantora.

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Natural de Santo Amaro, na Bahia, Caetano Veloso acumula seis décadas de carreira. Foi um dos artistas marcantes da Tropicália, ao lado de nomes como Gilberto Gil e Tom Zé, e é dono de sucessos como Alegria, alegria, O leãozinho e Você é linda. A passagem mais recente do cantor por Brasília foi em julho deste ano, quando cantou no festival Na Praia.