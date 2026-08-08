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CARINHO PÚBLICO

Ana Castela responde a "abraço" de Zé Felipe durante show; veja

Troca de mensagens públicas entre os ex-namorados segue repercutindo nas redes sociais

Será que os cantores estão ensaiando uma volta? - (crédito: Reprodução/@choquei (X)/@gossipdodia (Instagram))
Será que os cantores estão ensaiando uma volta? - (crédito: Reprodução/@choquei (X)/@gossipdodia (Instagram))

A troca de mensagens públicas entre os cantores Zé Felipe e Ana Castela segue dando o que falar. Nesta sexta-feira (7/8), a Boiadeira respondeu ao abraço que o ex-namorado mandou durante um show em Ariquemes (RO). "Então um goiano me mandou um abraço ontem, foi?", disse Ana Castela no palco.

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A artista fez referência a uma declaração de Zé Felipe no dia anterior, quinta-feira (6/8), na mesma cidade, durante a ExpoAri. "Vocês mandam um beijo pra ela e falam que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque pode dar problema", brincou o cantor.

A nova troca de recados deixou os fãs atentos. Zé Felipe e Ana Castela namoraram por alguns meses no ano passado e, desde o término, mantêm uma relação de amizade.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 08/08/2026 17:56
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