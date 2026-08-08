Ana Castela responde a "abraço" de Zé Felipe durante show; veja

A troca de mensagens públicas entre os cantores Zé Felipe e Ana Castela segue dando o que falar. Nesta sexta-feira (7/8), a Boiadeira respondeu ao abraço que o ex-namorado mandou durante um show em Ariquemes (RO). "Então um goiano me mandou um abraço ontem, foi?", disse Ana Castela no palco.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A artista fez referência a uma declaração de Zé Felipe no dia anterior, quinta-feira (6/8), na mesma cidade, durante a ExpoAri. "Vocês mandam um beijo pra ela e falam que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque pode dar problema", brincou o cantor.
????VEJA: Zé Felipe obre Ana Castela: “Vocês mandam um beijo pra ela e fala que foi um goiano que mandou.” pic.twitter.com/qcIaLZhSKp— CHOQUEI (@choquei) August 7, 2026
A nova troca de recados deixou os fãs atentos. Zé Felipe e Ana Castela namoraram por alguns meses no ano passado e, desde o término, mantêm uma relação de amizade.