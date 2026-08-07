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Zé Felipe interrompe show e manda recado à Ana Castela; veja

Cantor deu o que falar nas redes sociais com a declaração; entenda

Zé Felipe interrompe show e manda recado à Ana Castela; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)
Zé Felipe interrompe show e manda recado à Ana Castela; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração de Zé Felipe durante um show em Ariquemes, em Rondônia, movimentou as redes sociais na noite da última quinta-feira (6). O cantor aproveitou a apresentação no ExpoAri para mencionar a ex-namorada Ana Castela e pedir que o público transmitisse um recado à sertaneja — e o melhor: a boiadeira respondeu.

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Ao descobrir que a artista também integra a programação do evento e sobe ao palco nesta sexta-feira (7), Zé Felipe resolveu brincar com a situação diante da plateia.

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"Ana Castela? Eu fui perguntar... Vocês mandam um beijo pra ela, tá bom? Fala que foi um goiano que mandou, não fala quem foi porque dá problema", soltou o cantor em apresentação, dando a entender que a relação não terminou tão bem.

A declaração rapidamente passou a circular no X, antigo Twitter, onde dividiu opiniões entre os internautas.

Enquanto alguns interpretaram a fala como um sinal de que o cantor ainda pensa na ex, outros fizeram críticas ao comportamento do artista.

"Não sei não, senti um clima de: 'Eu ainda quero ela'", opinou uma conta nos comentários da Choquei. "Cara chato, fica biscoitando nas ex", criticou outro.

Também houve quem relacionasse o episódio à vida amorosa recente de Zé Felipe. "Esses dois ainda vão render muito", opinou uma terceira.

"Impressão minha ou desde que a Virgínia assumiu o Vini jr o Zé Felipe tá desesperado pra mostrar pra todo mundo que tá bem?", alfinetou mais uma conta. "Teve a garota e não conseguiu segurar. Frouxo!", criticou um internauta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 07/08/2026 10:14 / atualizado em 08/08/2026 17:58
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