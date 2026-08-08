Menina da Bota: influenciadora que viralizou anuncia candidatura

Maria José Mendes, conhecida nacionalmente como Menina da Bota, virou assunto nas redes sociais no início desta semana, após anunciar sua candidatura a deputada federal pela federação União Brasil-PP, durante a convenção da legenda em Belo Horizonte.
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A influenciadora digital foi à convenção usando uma jaqueta jeans personalizada com a inscrição Menina da Bota nas costas e o desenho de uma bota.
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Natural de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, Maria José soma mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Ela viralizou em 2024, após publicar um vídeo dançando com uma música com os dizeres menina da bota.
A música foi criada pelo produtor musical Gilson G7. O clipe da música foi publicado, e em apenas dois dias, alcançou mais de 4 milhões de visualizações. Hoje em dia, a publicação possui mais de 300 mil likes, e 8 milhões de views.
Atualmente, ela também posta sobre a rotina no campo e a vida na zona rural mineira, com linguagem simples e bem-humorada. O conteúdo é gravado frequentemente usando botas. A candidatura foi homologada junto dos demais nomes da federação União Brasil-PP. As eleições gerais ocorrem em outubro deste ano.
O texto Menina da Bota: quem é a influenciadora que viralizou na web e anunciou candidatura nas eleições de 2026 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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