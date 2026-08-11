Xamã cancela nova turnê e irrita seguidores: "Sandália da humildade" - (crédito: Reprodução/ Globo Xamã em Três Graças)

Nesta segunda-feira (10), a equipe do rapper Xamã cancelou a turnê Xamã 2026. Em nota, a produção não deu detalhes do real motivo da decisão drástica.

Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos a frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade da produção, a decisão tornou-se necessária. O período de reembolso foi iniciado hoje e será finalizado em até sete dias úteis, diz o comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia

Nos comentários, os seguidores mostraram a sua indignação com o cancelamento inesperado. "Sentindo na pele que não converte venda de ingressos só com ouvintes do Spotify né? Quem sabe assim aprendem que esses números ilusórios não enchem eventos! Que todos aprendam e vistam a sandália da humildade e desçam esses cachês absurdos e impagáveis. No fundo quem sofre é o fã por todos os lados, fã se lasca pagando caro no ingresso já que o cachê do artista é altíssimo, fã que sofre com o cancelamento do evento que não converteu vendas e por aí vai Esse mercado MORREU graças a todos vocês artistas olhos grandes!!!!!", desabafou um perfil. "Parabéns aos envolvidos", ironizou um outro. "Resumindo: não vendeu muito ingresso", mandou a real o terceiro.

Recentemente, Xamã reatou o romance com a atriz Sophie Charlotte. Eles contracenaram na novela Três Graças, de Aguinaldo Silva. O romance, de fato, começou no remake de Renascer, em que também estavam na mesma trama.

O texto Xamã cancela nova turnê e irrita seguidores: Sandália da humildade foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.