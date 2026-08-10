Luiz Xavier está em "PIX: Uma mentira viral", nova série de suspense social

O ator Luiz Xavier conhecido por seu trabalho nos longas-metragens O Rei da Feira e Homem com H, é um dos grandes destaques do elenco de PIX: Uma mentira viral. A nova série vertical é produzida pela EAFA Hub Criativo e co-produzida pela Caieira Filmes, com produção executiva de Rachel Dalfior.

Na trama de drama teen e suspense social, Luiz Xavier interpreta Léo, um jovem skatista inteligente que se torna peça-chave na narrativa ao desconfiar e suspeitar de toda a farsa que começa a viralizar de forma avassaladora na internet. A narrativa discute temas urgentes e contemporâneos como a necessidade de validação social, a disseminação de fake news, a exposição digital extrema e as profundas consequências da mentira em um mundo hiperconectado.

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Com direção do premiado Hsu Chien e roteiro de Fred Trotta, o projeto foi concebido especialmente para o formato mobile e foca na linguagem da Geração Z. A equipe técnica de peso conta com o renomado técnico de som direto Toninho Muricy. Além disso, a trilha sonora original traz composições de Davi Garnier e Fred Trotta, com produção musical de André Sigaud.

"Interpretar o Léo me fez refletir muito sobre como a nossa geração consome informação. Ele é o ponto de sobriedade no meio daquele caos virtual, alguém que usa a cabeça e não aceita tudo o que aparece na tela do celular só porque viralizou. Gravar no formato vertical também foi um desafio fascinante, uma dinâmica completamente nova para mim", destacou Luiz Xavier.