Mara Maravilha denuncia vazamento de telefone após ataques de fãs de Xuxa

Mara Maravilha denuncia vazamento de telefone e aciona polícia após ataques de fãs de Xuxa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mara Maravilha tomou medidas legais após ter dados pessoais, incluindo o número de telefone, divulgados nas redes sociais por pessoas que se identificam como fãs de Xuxa Meneghel. O episódio aconteceu em meio à troca de críticas entre as duas apresentadoras, que voltou a ganhar força depois de comentários de Mara sobre a atual turnê da eterna Rainha dos Baixinhos.

A apresentadora da Rede Gospel revelou nesta segunda-feira (10/8) que registrou um boletim de ocorrência para denunciar o caso. Ao compartilhar uma imagem do documento nas redes sociais, Mara também se manifestou sobre a mobilização de admiradores de Xuxa contra ela.

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"Quando a militância de fã-clube precisa se organizar em bando para atingir uma só, é porque essa uma ainda é muito importante", escreveu a apresentadora.

Segundo a equipe jurídica de Mara, o episódio não se limitou à divulgação do número de telefone. Os representantes afirmam que a artista também passou a ser alvo de perseguição cibernética, motivo pelo qual as autoridades responsáveis pela investigação de crimes digitais foram procuradas.

Em comunicado, a assessoria jurídica declarou que pretende identificar não apenas quem teria feito a primeira publicação com os dados pessoais, mas também outras pessoas que estariam compartilhando as informações para intensificar os ataques contra a apresentadora.

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"As autoridades policiais competentes para crimes cibernéticos foram acionadas para a identificação e responsabilização criminal não apenas do autor da publicação original, mas também daqueles que estão se utilizando dos dados para praticar os atos de perseguição", informou a equipe.

Os advogados ainda afirmaram que a prioridade é interromper a sequência de ataques e preservar a segurança de Mara. A equipe também declarou que possui informações que podem ajudar a identificar a origem da mobilização nas redes sociais.

"Temos indícios das fontes que impulsionaram esse movimento de calúnia e difamação", afirmou a assessoria.

A defesa acrescentou que trabalha para "cessar as agressões, proteger a integridade da artista e empresária e punir os responsáveis na forma da lei". Diante da situação, a segurança da apresentadora também teria sido reforçada para que ela consiga manter normalmente os compromissos profissionais.

Entenda a origem da nova briga entre Mara e Xuxa

A nova troca de farpas entre as apresentadoras começou após Mara Maravilha publicar críticas relacionadas aos figurinos utilizados por Xuxa nos primeiros shows da turnê O Último Voo da Nave, em São Paulo.

Mara compartilhou diferentes publicações questionando as escolhas de vestuário da colega. Entre os comentários que circularam nas redes sociais, houve críticas relacionadas ao fato de algumas roupas deixarem grande parte do corpo à mostra. Parte dos internautas também discutiu se esse tipo de figurino seria adequado para a imagem tradicionalmente associada à apresentadora.

A discussão ganhou proporções maiores quando Mara também mencionou o filme Amor Estranho Amor, produção de 1982 que voltou a ser citada no contexto das críticas feitas à trajetória de Xuxa.

Depois de acompanhar a repercussão, Xuxa decidiu responder publicamente. A apresentadora comentou uma publicação do jornalista Marcio Rolim e afirmou que, na visão dela, Mara estaria tentando ganhar atenção ao falar repetidamente sobre o assunto.

"É diferente você não gostar de mim e desrespeitar a minha história. Mas acho que quanto mais fala de todos que me agridem, mais eles vão falar… Na boa… Tenho pena, deve ser horrível ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer. Mais amor para todos em todas as idades", escreveu Xuxa.

O comentário aumentou ainda mais a repercussão do conflito entre as duas artistas, que têm uma longa história na televisão brasileira. Agora, além da discussão pública, o caso passou a envolver uma denúncia sobre divulgação de dados pessoais e possível perseguição nas redes sociais.

Até o momento, o episódio envolvendo o vazamento do telefone de Mara está sob apuração. A apresentadora afirma ter recorrido às autoridades para tentar identificar os responsáveis pelas publicações e pelos compartilhamentos posteriores.