'Bichos escrotos': fãs de Anitta descobrem que música é cover dos Titãs

A música “Bichos escrotos” ganhou uma nova geração de ouvintes, graças à regravação de Anitta. Mas o que muitos fãs mais jovens da cantora não sabiam é que a faixa se trata de um clássico de 1986, dos Titãs. A faixa chegou às plataformas digitais na última sexta-feira (7/8) e logo virou assunto nas redes sociais. Alguns internautas chegaram a acreditar que a cantora havia lançado uma música inédita, enquanto outros ficaram surpresos com a letra agressiva e com a história por trás da canção.

“Passado que essa música ‘Bichos escrotos’ é uma regravação do Titãs. A música é sobre políticos”, escreveu um perfil. “Tô sem acreditar que essa música é real”, disse outro. A descoberta também gerou uma discussão sobre a idade dos fãs e o conhecimento de músicas de outras gerações. “Sendo massacrado por não conhecer essa b***a. Eu não sou obrigado a conhecer essa porcaria de vocês não, me errem”, criticou um perfil.

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“Passo mal que tem fã da Anitta descobrindo ‘Bichos Escrotos’ do Titãs por causa de uma montagem genial feita por IA na voz da Anitta! Sensacional!”, escreveu um internauta.

Fãs criam clipe com baratas e ratos dançando

A repercussão não ficou restrita aos comentários. Fãs também entraram na brincadeira e produziram conteúdos com inteligência artificial inspirados na letra.

Um dos vídeos que circulam nas redes apresenta baratas e ratos dançando ao som da versão de Anitta, como se os animais fossem protagonistas de um videoclipe. A produção, criada por fãs, brinca justamente com os personagens citados na música e ajudou a alimentar os memes em torno da gravação.

Música continua disponível no streaming

Depois da repercussão, “Bichos escrotos” deixou de aparecer entre os últimos lançamentos no perfil de Anitta. A faixa, porém, não foi retirada das plataformas e continua disponível, com a cantora devidamente creditada na gravação.

Outra mudança chamou a atenção dos fãs: “CO.LABS” passou a aparecer como um dos artistas principais da música, ao lado de Anitta. O perfil associado ao nome aparenta ter sido criado recentemente e, até o momento, não apresenta biografia ou informações sobre quem está por trás do projeto. A página também registra zero ouvintes mensais e tem apenas “Bichos escrotos” no catálogo.

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Origem de ‘Bichos escrotos’

“Bichos escrotos” é uma música conhecida para quem acompanha o rock brasileiro. A composição é assinada por Arnaldo Antunes, Sérgio Britto e Nando Reis e foi lançada pelos Titãs no álbum “Cabeça dinossauro”, de 1986.

O disco ficou marcado pelo tom provocativo e pelas letras que confrontavam padrões sociais, políticos e comportamentais. A música também enfrentou problemas com a censura durante a ditadura militar, período em que manifestações consideradas ofensivas ou subversivas poderiam ser proibidas.

A canção fala sobre ratos, baratas e outros animais associados à sujeira e à repulsa. Mas a letra não deve ser interpretada apenas de maneira literal. Segundo Nando Reis, um dos autores, os “bichos escrotos” funcionam como uma metáfora para aquilo que permanece à margem dos padrões impostos pela sociedade.

A ideia também estaria relacionada à própria identidade dos Titãs, que buscavam romper com classificações sobre o que seria considerado bonito ou feio, bom ou ruim, culto ou não culto. Por isso, embora alguns fãs tenham associado a música diretamente a políticos, a interpretação dos autores é mais ampla e está ligada à rejeição de padrões e à valorização do que costuma ser colocado à margem.

Nova versão

A versão de Anitta apresenta uma mudança significativa na sonoridade da música. A gravação ganhou uma produção assinada pelo Tropkillaz, duo conhecido pela mistura de funk, música eletrônica e hip-hop. A nova versão mantém a letra original, mas troca parte da atmosfera roqueira dos Titãs por uma batida mais próxima do funk.

A regravação integra a trilha sonora de “Corrida dos bichos”, novo filme de Fernando Meirelles disponível no Prime Video. Anitta também faz parte do elenco da produção. Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o longa acompanha uma competição mortal transformada em espetáculo. O elenco reúne ainda Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera e Seu Jorge.