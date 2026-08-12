Honestino: filme sobre líder estudantil desaparecido chega aos cinemas

Bruno Gagliasso estrela filme que resgata a memória do líder estudantil desaparecido na ditadura - (crédito: Divulgação)

A história de Honestino Guimarães, líder estudantil e um dos mais importantes desaparecidos políticos da Ditadura Militar, chega aos cinemas brasileiros. O filme HONESTINO, dirigido por Aurélio Michiles, estreia nesta quinta-feira (13/8) em 18 cidades, com uma pré-estreia em Recife.

As exibições ocorrerão em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, João Pessoa, Maceió, Aracaju, São Luís, Manaus, Caxias do Sul, Ilhabela, Ribeirão Preto e Ananindeua.

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O longa mistura documentário e ficção para reconstituir a trajetória do ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e aluno da Universidade de Brasília (UnB). Preso cinco vezes por sua militância, Honestino foi sequestrado pela ditadura militar em 1973, aos 26 anos, e nunca mais foi visto.

A narrativa é construída com cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e companheiros de militância. Participam nomes como Almino Afonso, Jorge Bodanzky, Franklin Martins e Betty Almeida, biógrafa do líder estudantil.

As cenas ficcionais são interpretadas por Bruno Gagliasso, que vive Honestino em momentos reconstruídos a partir dos registros e relatos coletados. A combinação busca aproximar o público da história do personagem.

Ao resgatar a trajetória de Honestino, o filme também aborda os mecanismos de apagamento utilizados pelo regime militar. Sua história é conectada à de outras vítimas da violência de Estado, como Rubens Paiva, Vladimir Herzog e José Carlos da Mata Machado.

A estreia nacional acontece após uma passagem por festivais. HONESTINO recebeu o Troféu Redentor de Melhor Montagem no Festival do Rio e foi selecionado para a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e para o DH Fest.

Dirigido por Aurélio Michiles, o longa tem roteiro assinado por ele e por André Finotti, com produção de Nilson Rodrigues e distribuição da Pandora Filmes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.