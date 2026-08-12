Manu Dib transforma intimidade em arte na mostra 'No furor da tua víscera'

A Galeria Risofloras, em Ceilândia, hospeda, até 4 de setembro, a exposição No furor da tua víscera, da artista plástica Manu Dib. Com pinturas, colagens e desenhos, a mostra mergulha em temas íntimos da autora com elementos de fantasia, criando um labirinto visual de encher os olhos.
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No furor marca a primeira exposição individual da brasiliense Manu Dib, que aos 25 anos afirma ver o momento com senso de responsabilidade e liberdade. “É muito diferente de fazer as exposições coletivas porque só tem minha voz sendo responsável por contar a história”, afirma.
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Nas paredes da galeria, os trabalhos expostos apresentam diferentes camadas, técnicas e abordagens utilizadas durante os seis anos de carreira da artista. “Eu trabalho na sala da minha quitinete, então foi uma experiência surreal poder ver o trabalho de tantos anos juntos e montados na parede, me deu um sentimento de completude”, declara.
Temas como sexualidade, luto, violência e solidão permeiam a mostra. Dib afirma que as obras funcionam como uma espécie de diário, contando histórias e registrando paisagens emocionais. “É minha forma de criar sentido a partir da minha vida e me conectar com o mundo ao meu redor por meio da minha intimidade”, declara.
Apesar do lado visceral, Dib explica que há espaço para elementos lúdicos e até engraçados nas obras. “A ideia é fazer essas composições malucas, policromáticas, com vários detalhes simultâneos, que englobam tudo que eu sinto e transforma em um jogo de contação de histórias. Vários dos trabalhos trazem em si um jogo de improviso”, afirma.
A exposição é aberta ao público e faz parte do projeto Ocupe a Galeria Risofloras, organizado pelo Programa Jovem de Expressão, com apresentação do Ministério da Cultura e do Instituto CNP Brasil.
'No furor da tua víscera'
Local: Galeria Risofloras - Jovem de Expressão, Ceilândia Norte (DF)
Período: Até 04 de setembro
Visitação: Terça a sábado, das 12h às 17h
Entrada: Gratuita