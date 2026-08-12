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Manu Dib transforma intimidade em arte na mostra 'No furor da tua víscera'

'No furor da tua víscera' marca a estréia da artista plástica Manu Dib como expositora individual e abre diário emocional ao público

Exposição faz parte do projeto Ocupe a Galeria Risofloras, organizado pelo Programa Jovem de Expressão - (crédito: @rodgueto)
Exposição faz parte do projeto Ocupe a Galeria Risofloras, organizado pelo Programa Jovem de Expressão - (crédito: @rodgueto)

A Galeria Risofloras, em Ceilândia, hospeda, até 4 de setembro, a exposição No furor da tua víscera, da artista plástica Manu Dib. Com pinturas, colagens e desenhos, a mostra mergulha em temas íntimos da autora com elementos de fantasia, criando um labirinto visual de encher os olhos.

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No furor marca a primeira exposição individual da brasiliense Manu Dib, que aos 25 anos afirma ver o momento com senso de responsabilidade e liberdade. “É muito diferente de fazer as exposições coletivas porque só tem minha voz sendo responsável por contar a história”, afirma.

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Nas paredes da galeria, os trabalhos expostos apresentam diferentes camadas, técnicas e abordagens utilizadas durante os seis anos de carreira da artista. “Eu trabalho na sala da minha quitinete, então foi uma experiência surreal poder ver o trabalho de tantos anos juntos e montados na parede, me deu um sentimento de completude”, declara.

Temas como sexualidade, luto, violência e solidão permeiam a mostra. Dib afirma que as obras funcionam como uma espécie de diário, contando histórias e registrando paisagens emocionais. “É minha forma de criar sentido a partir da minha vida e me conectar com o mundo ao meu redor por meio da minha intimidade”, declara. 

Apesar do lado visceral, Dib explica que há espaço para elementos lúdicos e até engraçados nas obras. “A ideia é fazer essas composições malucas, policromáticas, com vários detalhes simultâneos, que englobam tudo que eu sinto e transforma em um jogo de contação de histórias. Vários dos trabalhos trazem em si um jogo de improviso”, afirma. 

A exposição é aberta ao público e faz parte do projeto Ocupe a Galeria Risofloras, organizado pelo Programa Jovem de Expressão, com apresentação do Ministério da Cultura e do Instituto CNP Brasil. 

'No furor da tua víscera'

Local: Galeria Risofloras - Jovem de Expressão, Ceilândia Norte (DF)
Período: Até 04 de setembro
Visitação: Terça a sábado, das 12h às 17h
Entrada: Gratuita

  • Exposição No furor da tua víscera, de Manu Dib
    Exposição No furor da tua víscera, de Manu Dib @rodgueto
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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 12/08/2026 05:00
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