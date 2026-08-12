Globo demite apresentadora do SporTV, após 20 anos na emissora

Joanna de Assis, demitida da Globo, em um registro antes da Copa dos EUA-México-Canadá - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Globo demitiu nesta quarta-feira (12/8) a apresentadora Joanna de Assis, que comandava o programa Tá On, no SporTV. Ela estava na empresa desde 2006 e apresentava a atração na faixa do almoço desde o ano passado.

Joanna foi comunicada sobre a decisão assim que chegou para trabalhar, segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo. A mudança faz parte de uma reorganização que o canal esportivo planeja para alguns de seus programas, visando acomodar novas apostas da direção. Outras decisões devem ser tomadas nos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Considerada um dos nomes mais experientes do esporte da Globo, a jornalista iniciou a trajetória na emissora em 2006. Na época, atuou como repórter em transmissões de times paulistas no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais.

Após ganhar destaque, Joanna de Assis tornou-se presença frequente no programa Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno até 2022. Ela também participava de outras atrações, como o Redação SporTV, e foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos em 2016.

Em março do ano passado, a apresentadora assumiu o comando do Tá On, sua primeira oportunidade como titular de um programa. Ela também passou a integrar o rodízio de apresentadores do “Globo Esporte SP” aos sábados.

Além de seu trabalho na apresentação, Joanna realizava entrevistas com técnicos e jogadores para a programação do SporTV.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.