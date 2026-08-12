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Globo demite apresentadora do SporTV, após 20 anos na emissora

A jornalista Joanna de Assis foi surpreendida com a decisão, que faz parte de uma reorganização do canal para acomodar novas apostas da direção

Joanna de Assis, demitida da Globo, em um registro antes da Copa dos EUA-México-Canadá - (crédito: Reprodução/Instagram)
Joanna de Assis, demitida da Globo, em um registro antes da Copa dos EUA-México-Canadá - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Globo demitiu nesta quarta-feira (12/8) a apresentadora Joanna de Assis, que comandava o programa Tá On, no SporTV. Ela estava na empresa desde 2006 e apresentava a atração na faixa do almoço desde o ano passado.

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Joanna foi comunicada sobre a decisão assim que chegou para trabalhar, segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo. A mudança faz parte de uma reorganização que o canal esportivo planeja para alguns de seus programas, visando acomodar novas apostas da direção. Outras decisões devem ser tomadas nos próximos dias.

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Considerada um dos nomes mais experientes do esporte da Globo, a jornalista iniciou a trajetória na emissora em 2006. Na época, atuou como repórter em transmissões de times paulistas no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais.

Saiba Mais

Após ganhar destaque, Joanna de Assis tornou-se presença frequente no programa Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno até 2022. Ela também participava de outras atrações, como o Redação SporTV, e foi correspondente internacional da Globo nos Estados Unidos em 2016.

Em março do ano passado, a apresentadora assumiu o comando do Tá On, sua primeira oportunidade como titular de um programa. Ela também passou a integrar o rodízio de apresentadores do “Globo Esporte SP” aos sábados.

Além de seu trabalho na apresentação, Joanna realizava entrevistas com técnicos e jogadores para a programação do SporTV.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 11:24 / atualizado em 12/08/2026 11:25
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