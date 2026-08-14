Real ciclo de sucessos: filmes pernambucanos estampados em Brasília

Com um caminho cada vez mais assentado no sucesso, o tipo de cinema de Kleber Mendonça Filho, Hilton Lacerda, Juliano Dornelles, entre outros, ganha a representação na Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, em cartaz no Cine Cultura Liberty Mall. Na programação, nesta sexta (14/8), às 16h20 (e sábado, às 20h50), está Baile perfumado, que, em 1996, foi dirigido pela dupla Lírio Ferreira e Paulo Caldas. O registro do cangaço sob mandos de Lampião é focalizado, no filme que, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, venceu prêmios de melhor filme, melhor ator coadjuvante (Aramis Trindade) e cenografia (Adão Pinheiro).

Também nesta sexta (14/8), às 20h50, será mostrado Cinemas, aspirinas e urubus (2005), novo clássico de Marcelo Gomes, estrelado por Peter Ketnath e João Miguel. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, mostra um mascate alemão, que, em meio ao sertão, conhecerá o simplório ajudante Ranulpho, um verdadeiro símbolo de luz na vida do estrangeiro.

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No sábado (15/8), às 16h20, será a vez de Boi neon (reprisado, domingo, às 20h50). O terreno onírico é explorado nesse longa, por Gabriel Mascaro, que reúne encantadores de cavalos, e uma forte torrente de desejos, numa atmosfera rica e inventiva. Iremar (Juliano Cazarré), na trama, pretende ser costureiro, e junto com ele, vaga Galega (Maeve Jinkings), na condução de um caminhão integrado a ciclo de vaquejadas.

Domingo (16/8), às 16h20, a mostra trará Baixio das bestas, do sempre representante de mazelas, Cláudio Assis. No filme, personagens abandonados à sorte desfilam numa estagnada zona canavieira, cercada por permanente tensão. O roteiro do filme reforça sentenças como "Quanto mais (se) tem, menos ajuda" e "A pobreza é que vai socializar o mundo".



