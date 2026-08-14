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Real ciclo de sucessos: filmes pernambucanos estampados em Brasília

Mostra organizada pela Imovision revela parte da escalada do cinema pernambucano, com sessões no Cine Cultura Liberty Mall

Baixio das bestas, de Cláudio Assis, filme integrante da Mostra do Cinema Pernambucano no Cine Cultura Liberty - (crédito: Imovision/ Divulgação)
Baixio das bestas, de Cláudio Assis, filme integrante da Mostra do Cinema Pernambucano no Cine Cultura Liberty - (crédito: Imovision/ Divulgação)

Com um caminho cada vez mais assentado no sucesso, o tipo de cinema de Kleber Mendonça Filho, Hilton Lacerda, Juliano Dornelles, entre outros, ganha a representação na Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, em cartaz no Cine Cultura Liberty Mall. Na programação, nesta sexta (14/8), às 16h20 (e sábado, às 20h50), está Baile perfumado, que, em 1996, foi dirigido pela dupla Lírio Ferreira e Paulo Caldas. O registro do cangaço sob mandos de Lampião é focalizado, no filme que, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, venceu prêmios de melhor filme, melhor ator coadjuvante (Aramis Trindade) e cenografia (Adão Pinheiro).

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Também nesta sexta (14/8), às 20h50, será mostrado Cinemas, aspirinas e urubus (2005), novo clássico de Marcelo Gomes, estrelado por Peter Ketnath e João Miguel. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, mostra um mascate alemão, que, em meio ao sertão, conhecerá o simplório ajudante Ranulpho, um verdadeiro símbolo de luz na vida do estrangeiro.

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No sábado (15/8), às 16h20, será a vez de Boi neon (reprisado, domingo, às 20h50). O terreno onírico é explorado nesse longa, por Gabriel Mascaro, que reúne encantadores de cavalos, e uma forte torrente de desejos, numa atmosfera rica e inventiva. Iremar (Juliano Cazarré), na trama, pretende ser costureiro, e junto com ele, vaga Galega (Maeve Jinkings), na condução de um caminhão integrado a ciclo de vaquejadas.

Domingo (16/8), às 16h20, a mostra trará Baixio das bestas, do sempre representante de mazelas, Cláudio Assis. No filme, personagens abandonados à sorte desfilam numa estagnada zona canavieira, cercada por permanente tensão. O roteiro do filme reforça sentenças como "Quanto mais (se) tem, menos ajuda" e "A pobreza é que vai socializar o mundo".

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 14/08/2026 14:37 / atualizado em 14/08/2026 14:41
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