Paulo Miklos aprova Anitta cantando "Bichos Escrotos": "Deu o recado"

Paulo Miklos, vocalista original de Bichos Escrotos, comentou a regravação de Anitta e a repercussão da canção - (crédito: Reprodução/Instagram @paulomiklos)

A regravação de Bichos Escrotos por Anitta, para o novo filme Corrida dos Bichos, do Prime Video, colocou a canção dos Titãs de 1986 em evidência novamente. A nova versão tem repercutido entre os mais jovens e foi aprovada por Paulo Miklos, a voz da gravação original.

"Adorei a versão da Anitta com Tropkillaz para Bichos Escrotos", declarou o cantor ao portal Popline. Ele considera que a faixa sempre foi divertida e um questionamento ao paladar refinado do homem civilizado. "Anitta cantou com essa ironia fina e deu o recado!", avaliou.

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Miklos também comentou sobre a nova geração acreditar que Anitta é a autora da música, classificando o movimento como interessante. "A música toma outra dimensão, vai ser redescoberta e gerar novas discussões", afirmou.

O cantor estabeleceu um paralelo com seu próprio trabalho no álbum Coisas da Vida, que traz regravações de canções como Xibom Bombom, Não Existe Amor em SP e Evidências. "Percebo como é potente esse deslocamento das canções", disse.

Sobre a repercussão nas redes sociais, Miklos destacou que os "memes são a melhor parte". Para ele, a reação do público está em sintonia com o espírito da canção. "Os comentários e toda a repercussão se dão também com muito humor. Tudo a ver com essa música!", afirmou.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.