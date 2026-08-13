Brasilienses participam de residência inédita do Festival de Gramado

Dois brasilienses estão entre os selecionados para a 1ª Residência para Jovens Cineastas do Festival de Cinema de Gramado. Pedro Henrique Chaves, bacharel em Audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB), e Maia Figueiredo, graduanda em Produção Audiovisual no Instituto Federal de Brasília (IFB), são dois dos 60 profissionais que integram a iniciativa, escolhidos entre mais de 200 inscritos de diferentes regiões do país.

A residência, voltada para a nova geração do cinema nacional, será realizada a partir da próxima segunda-feira (17/8) e vai até quarta (19), durante a programação do Conexões Gramado Film Market. Serão três dias de imersão, em que os participantes terão acesso a 17 painéis, masterclasses, palestras e atividades de networking com profissionais de diferentes áreas do mercado audiovisual.

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Pedro defende que a seleção de dois cineastas brasilienses para a residência fortalece a cena audiovisual da capital. “É uma chance de levantar a voz sobre o cinema autoral e vibrante que é feito em Brasília”, afirma o diretor de 26 anos. “Ter sido o primeiro colocado da seleção é um reconhecimento não só para a minha trajetória, mas também para o cinema jovem da cidade”, celebra o roteirista.

À frente da produtora independente Cebola Filmes, Pedro foi premiado no Festival Acadêmico de Cine Universitário Internacional pelo trabalho no curta-metragem Foguete. A produção ganhou o troféu de Melhor filme. Como assistente de direção, o cineasta coleciona colaborações com grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Laís Bodanzky e José Eduardo Belmonte.

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Maia, de Ceilândia, acredita que fazer parte da iniciativa amplia a visibilidade do trabalho produzido nas periferias do Distrito Federal. “Participar da residência é também levar comigo o audiovisual que muitas vezes não chega às telas e tem dificuldade para encontrar o público”, aponta a jovem, que também é roteirista e diretora de arte. “Para mim, é sobre ocupar espaços, criar possibilidades e, principalmente, sermos vistos”, declara.

Para a seleção, foram considerados critérios como portfólio, trajetória profissional e proposta de desenvolvimento. A iniciativa busca promover formação, intercâmbio e conexão entre novos talentos e profissionais já atuantes no setor, com participantes entre 18 e 35 anos. A residência também valoriza a diversidade territorial do audiovisual brasileiro, reunindo jovens cineastas da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A 1ª Residência para Jovens Cineastas é realizada pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e pela Universidade Feevale e pela Gramadotur, e faz parte da programação do Conexões Gramado Film Market, espaço dedicado ao mercado, negócios e formação no Festival de Cinema de Gramado.

O festival

A abertura oficial do 54° Festival de Cinema de Gramado ocorre nesta sexta-feira (14/8), com a exibição de Antártida, de Bruno Safadi. A produção, protagonizada por Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni e Lázaro Ramos, acompanha uma investigação em uma base brasileira na Antártida após um episódio de violência que transforma todos os homens do local em suspeitos.

A programação do festival vai até 22 de agosto e reúne mostras competitivas de longas brasileiros, documentários, produções gaúchas e curtas-metragens, além de homenagens a nomes consagrados do audiovisual nacional. Entre os agraciados desta edição estão Andrea Beltrão, Marcos Caruso, Renata Almeida Magalhães, Selton Mello e Maria Fernanda Cândido.

