Alessandra Terribili canta Noel Rosa em espetáculo gratuito nesta sexta

Em São Paulo, onde nasceu, Alessandra Terribili se aproximou das rodas de samba desde cedo. Foi nesse ambiente que, a cada nova descoberta, ela passou a compreender a extensão da obra de Noel Rosa. A artista radicada em Brasília lança o disco Voltaste — Alessandra Terribili canta Noel Rosa, com sambas marcados por personagens femininos. O espetáculo estreia nesta sexta-feira (14/8), às 19h, na Casa Thomas Jefferson. A entrada é gratuita.
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A ideia de Terribili é estabelecer um olhar feminino sobre a obra do Noel, mais do que interpretá-la. Mulheres independentes, bem resolvidas, que debocham dos homens que pensam em dominá-las são algumas das representações nos sambas escolhidos. As seis canções estão relacionadas a essas figuras recorrentes na obra de Noel Rosa.
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“Todos os sambas que escolhi são crônicas, destacam a força das mulheres, são irreverentes e exaltam a vida no subúrbio, o povo mais pobre. Esses são os traços que ligam os seis sambas, independente de serem mais ou menos conhecido”, diz Terribili. Clássicos como Conversa de botequim, Feitio de oração, Com que roupa? e Palpite infeliz estão no repertório.
O espetáculo também reserva momentos para histórias a respeito da vida e da obra de Noel. Em "O X do Problema", por exemplo, Terribili conta que Noel compôs o samba de um dia para o outro para ajudar uma amiga, a atriz Emma D'ávila, escalada em peça de teatro de revista que abordava os bairros do Rio.
“O que eu mais gosto é da crônica espetacular que ele coloca em seus sambas, nos apresentando o Rio de Janeiro e o Brasil daquela época, nos oferecendo ferramentas para pensar o Brasil de hoje, com aquela irreverência, aquela ironia, aquela crítica e aqueles personagens fabulosos que continuam fazendo sentido até hoje”, destaca a cantora.
Fernando César (violão de sete cordas), Pedro Vasconcellos (cavaquinho), Valério Xavier (pandeiro) e Bruno Patrício (saxofone e flauta), músico da banda Natiruts e diretor musical da Orquestra Pinzindim completam a banda. O espetáculo integra o projeto Sextas Musicais, realizado há 39 anos em Brasília.
Serviço
Sextas Musicais - Voltaste – Alessandra Terribili canta Noel Rosa
Nesta sexta-feira (14/8), às 19h, no CTJ Hall — Casa Thomas Jefferson (SEP/Sul 706/906). Entrada gratuita, com transmissão no canal da Casa Thomas Jefferson no Youtube.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel