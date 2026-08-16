Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam pare domingo (6/8)

Nada nem ninguém poderia nos oprimir ou manipular se não nos apegássemos tanto aos argumentos que o medo está continuamente elaborando em nossas mentes, pois, assim seríamos livres de verdade, propensos a experimentar a vida com a alegria da despreocupação.

Deixar de sentir medo parece impossível, e talvez o seja, mas está dentro de nosso alcance decidir quanto tempo vamos consagrar a ficar dando voltas em torno desse sentimento e se vamos ter o medo como principal motivação de nossas decisões ou se o substituiremos pela alegria.

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O oposto do medo é a alegria, ela é nossa salvação, mas como os humanos livres somos perigosos, porque ninguém nos domina nem manipula, todas as tradições que regem os relacionamentos sociais são pautadas pela estimulação do medo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando as pessoas começam a invadir seu território, os bons sentimentos são substituídos pela irritação que isso provoca. Tal situação pode ser rápida ou se tornar crônica, dependendo de como você a administra.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Palavras não resolvem, porque são ouvidas como promessas, e se você sabe de antemão que não foram promessas, mas uma maneira de ganhar tempo, o resultado será a semeadura da frustração, algo nada bom para ninguém.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ideias não são de ninguém em particular, porque são pensadas por milhares de pessoas ao mesmo tempo, de forma telepática. A única maneira de tomar posse de uma ideia é tomar a iniciativa de a colocar em prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A paciência não é infinita e há pessoas que merecem ser tratadas de outra forma mais incisiva, porém, os resultados seriam imprevisíveis, portanto, sua alma fica com o ônus do dilema sobre o que seria melhor fazer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dá vontade de partir para cima de algumas pessoas e as razões que levam a isso são poderosas, como tigres na escuridão. Porém, talvez esse não seja um momento adequado para uma atitude desse porte. Melhor ficar em silêncio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A ajuda oferecida precisa ser observada com atenção por você, porque eventualmente pode se converter num transtorno a mais, como se poucos você estivesse administrando. Procure analisar direito a oferta de ajuda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o que tiver de fazer desde que com o coração cheio de boa vontade, porque se for diferente, melhor nem fazer, mas ficar à margem dos acontecimentos observando as outras pessoas desempenharem suas funções.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A precipitação não é recomendável, por isso, diante da sensação de que deveria agir de imediato, procure respirar fundo e analisar melhor o cenário. Você descobrirá que seria melhor permanecer na quietude.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O desconforto não precisa ser resolvido discutindo com as pessoas, como se elas estivessem produzindo tudo que atazana sua alma. Procure passar por este momento com a maior serenidade que esteja dentro do seu alcance.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se as pessoas lhe produzem nervosismo nesta parte do caminho e, ao mesmo tempo, você não consegue tomar distância delas, então pelo menos evite se irritar excessivamente com a presença delas, para o bem de todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer ordem é bom, mas não para fugir das questões maiores que seriam mais importantes no momento. Evite se esconder por trás das tarefas pequenas do dia a dia na tentativa de não enfrentar o que se apresenta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure escolher maneiras de descansar que sejam saudáveis, que brindem você com energia e vitalidade em vez de serem investimentos de tempo que degradariam seu corpo e talvez sua alma também. Tudo em nome da saúde.