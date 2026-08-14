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'Marvel’s Wolverine' ganha novas imagens e vídeos de jogabilidade

Próximo jogo da Insomniac ganhou várias imagens trazendo o herói em ação sem poupar violência

O carcaju vai lidar também com o clã de ninjas inimigo do Demolidor em sua jornada. - (crédito: Reproução/Sony PlayStation)
O carcaju vai lidar também com o clã de ninjas inimigo do Demolidor em sua jornada. - (crédito: Reproução/Sony PlayStation)

Vários influenciadores e veículos publicaram na quinta-feira (13/8) as primeiras impressões sobre Marvel’s Wolverine, o próximo grande jogo da PlayStation. O jogo da Insomniac chega no fim de setembro.

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  • O herói vai lidar com as forças táticas de Trask, além dos Carniceiros, tudo para proteger os mutantes.
    O herói vai lidar com as forças táticas de Trask, além dos Carniceiros, tudo para proteger os mutantes. Reproução/Sony PlayStation
  • Mística e Wolverine conversam.
    Mística e Wolverine conversam. Reproução/Sony PlayStation
  • O Bar Princesa é mostrado como um lugar para o personagem relxar e interagir com os colegas.
    O Bar Princesa é mostrado como um lugar para o personagem relxar e interagir com os colegas. Reproução/Sony PlayStation
  • Logan se prepara juntamente do Time X para uma missão tática.
    Logan se prepara juntamente do Time X para uma missão tática. Reproução/Sony PlayStation
  • Bolivar Trask será a grande ameaça de Marvels Wolverine.
    Bolivar Trask será a grande ameaça de Marvels Wolverine. Reproução/Sony PlayStation

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Marvel’s Wolverine terá um Logan diferente do habitual, um personagem que nunca fez parte dos X-Men, porque o time não existe na história. Na trama, o carcaju trabalha para Nathaniel Essex – O Senhor Sinistro dos quadrinhos dos mutantes — interpretado nessa versão por Troy Baker, voz original de Joel em The Last of Us. Juntamente com Wolverine, estão Mística, Dentes-de-Sabre e Solaris, formando a única linha de defesa da raça mutante neste universo, o Time X.

Uma das imagens exibidas traz o personagem em uma missão tática para resgatar Essex de um complexo na floresta em Telambang, indo atrás do vilão do título, Bolivar Trask. No trecho, é possível ver a interação entre os membros do time durante o combate, assim como as mecânicas, como o fator de cura de Wolverine agindo para manter o herói na luta. 

O blog oficial da PlayStation dá mais detalhes sobre o papel de Trask como nemesis dos mutantes: “Em uma sociedade onde mutantes vivem em segredo, Trask gasta bilhões de dólares para sequestrá-los, estudá-los e depois descartá-los friamente em sua missão para manter a superioridade da raça humana. Quando o verdadeiro e nefasto propósito da instalação se revela, o horror de Wolverine logo se transforma em uma fúria avassaladora. Essa fúria é a força que o move contra infinitas ondas de Reavers inimigos e um confronto com Omega Red para, no final libertar Essex, que foi capturado e preso por Trask”, diz.

Outro segmento apresentado foi a exploração no Bar Princesa em Madripoor, uma região explorável em que os sites apontaram ser um antro de referências para os fãs do Wolverine. Lá, o personagem pode conversar com os membros do Time X e até disputar uma queda de braço com Dentes-de-Sabre. O fim do segmento traz Logan sendo atacado por um ninja do tentáculo e entrando numa perseguição pela cidade que termina em uma luta sangrenta, demonstrando os poderes de fúria, uma das mecânicas centrais do título. 

Por fim, uma das últimas imagens, mostra uma batalha de chefe que pode reviver o sentimento dos poucos que jogaram Wolverine: Origins, um confronto com o protótipo do robô caçador de mutantes, um Sentinela. A luta é bem direta ao ponto, com o jogador tendo que desviar dos golpes enormes do inimigo e acertar os braços para causar algum dano à barra de vida.

Marvel’s Wolverine chega exclusivamente ao PlayStation 5 em 15 de setembro deste ano.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 14/08/2026 11:49
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