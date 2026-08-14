'Marvel’s Wolverine' ganha novas imagens e vídeos de jogabilidade

O carcaju vai lidar também com o clã de ninjas inimigo do Demolidor em sua jornada. - (crédito: Reproução/Sony PlayStation)

Vários influenciadores e veículos publicaram na quinta-feira (13/8) as primeiras impressões sobre Marvel’s Wolverine, o próximo grande jogo da PlayStation. O jogo da Insomniac chega no fim de setembro.













Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO





OFICIAL: 2 minutos com trechos de gameplay de Marvel’s Wolverine. https://t.co/McanFDUJL3 — Vitor | Notícias do PlayStation (@vitorpsarts) August 13, 2026

Marvel’s Wolverine terá um Logan diferente do habitual, um personagem que nunca fez parte dos X-Men, porque o time não existe na história. Na trama, o carcaju trabalha para Nathaniel Essex – O Senhor Sinistro dos quadrinhos dos mutantes — interpretado nessa versão por Troy Baker, voz original de Joel em The Last of Us. Juntamente com Wolverine, estão Mística, Dentes-de-Sabre e Solaris, formando a única linha de defesa da raça mutante neste universo, o Time X.

Leia Mais: Ghost of Yotei vai receber expansão em outubro com novos conteúdos

Uma das imagens exibidas traz o personagem em uma missão tática para resgatar Essex de um complexo na floresta em Telambang, indo atrás do vilão do título, Bolivar Trask. No trecho, é possível ver a interação entre os membros do time durante o combate, assim como as mecânicas, como o fator de cura de Wolverine agindo para manter o herói na luta.

Muito massa esse fator de cura do Wolverine,tão potente que cura até às roupashttps://t.co/ddm4hpBWRG — Willzera Legacy (@WiiillzeraTV) August 13, 2026

Leia Mais: Star Wars Zero Company inova em gênero estratégico para franquia espacial

O blog oficial da PlayStation dá mais detalhes sobre o papel de Trask como nemesis dos mutantes: “Em uma sociedade onde mutantes vivem em segredo, Trask gasta bilhões de dólares para sequestrá-los, estudá-los e depois descartá-los friamente em sua missão para manter a superioridade da raça humana. Quando o verdadeiro e nefasto propósito da instalação se revela, o horror de Wolverine logo se transforma em uma fúria avassaladora. Essa fúria é a força que o move contra infinitas ondas de Reavers inimigos e um confronto com Omega Red para, no final libertar Essex, que foi capturado e preso por Trask”, diz.

Outro segmento apresentado foi a exploração no Bar Princesa em Madripoor, uma região explorável em que os sites apontaram ser um antro de referências para os fãs do Wolverine. Lá, o personagem pode conversar com os membros do Time X e até disputar uma queda de braço com Dentes-de-Sabre. O fim do segmento traz Logan sendo atacado por um ninja do tentáculo e entrando numa perseguição pela cidade que termina em uma luta sangrenta, demonstrando os poderes de fúria, uma das mecânicas centrais do título.

New Wolverine game is going to launch soon!



In this Logan is hunting down the Hand ninja clan running across Japan and Madripoor.



The Gameplay: Use epic parkour to chase them, and then slice them up with your claws.



The Release: Out on PS5 on September 15. pic.twitter.com/n9FUSUD6fk — Harman (@itsharmanjot) August 14, 2026

Por fim, uma das últimas imagens, mostra uma batalha de chefe que pode reviver o sentimento dos poucos que jogaram Wolverine: Origins, um confronto com o protótipo do robô caçador de mutantes, um Sentinela. A luta é bem direta ao ponto, com o jogador tendo que desviar dos golpes enormes do inimigo e acertar os braços para causar algum dano à barra de vida.

A look at gameplay from Marvel's Wolverine pic.twitter.com/ezxX5BBpZr — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 13, 2026

Marvel’s Wolverine chega exclusivamente ao PlayStation 5 em 15 de setembro deste ano.



