Giulia Be se manifesta após o marido, Conor Kennedy, ter prisão decretada na Rússia - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Giulia Be se manifestou nesta sexta-feira (14/8) após o marido, Conor Kennedy, ter a prisão decretada à revelia na Rússia. A cantora, que completou 27 anos na quinta-feira (13), reagiu à publicação feita pelo empresário em sua homenagem e adotou um tom bem-humorado.

Reação de Giulia Be

Conor publicou uma mensagem de aniversário para a esposa e usou o apelido Potato, que significa batata em inglês. Ao compartilhar o conteúdo, Giulia escreveu: I love you my menino preso, em referência à situação judicial enfrentada pelo marido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da homenagem, Conor também publicou uma mensagem com instruções sobre como ingressar nas Forças Armadas da Ucrânia e declarou que recomendava a iniciativa.

Leia também: Fotos de Humberto Martins pelado voltam a repercutir após ator se candidatar a deputado federal





Prisão decretada na Rússia

A decisão contra Conor foi tomada pelo Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou. O americano é acusado pelas autoridades russas de ter atuado como mercenário junto ao Exército ucraniano.

Segundo informações divulgadas pela imprensa estatal russa, ele poderia enfrentar uma pena de sete a dez anos de prisão caso fosse julgado no país. Como a ordem foi expedida à revelia, o cenário dependeria de uma eventual detenção e posterior julgamento em território russo.

Participação na guerra

Conor já havia contado publicamente que se juntou, em 2022, a um grupo internacional de voluntários para lutar ao lado da Ucrânia após a invasão russa.

Na época, ele afirmou que queria ajudar os ucranianos e chegou a declarar que estava disposto a morrer pela causa. O envolvimento ocorreu antes de seu casamento com Giulia.

Relacionamento com Giulia Be

Giulia e Conor começaram a se relacionar em 2021. O casal oficializou a união em março de 2026, em uma cerimônia intimista realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os dois também planejam realizar uma celebração maior no Rio de Janeiro, prevista para outubro deste ano.

O texto Giulia Be se manifesta após o marido, Conor Kennedy, ter prisão decretada na Rússia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.