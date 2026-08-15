Paula Fernandes manda a real sobre participação em Coração Acelerado: "Explodindo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Paula Fernandes marcou presença como a mãe da protagonista Agrado (Isadora Cruz), nos primeiros capítulos de Coração Acelerado. Com o fim da trama sertaneja nesta sexta-feira (14/8), a cantora revelou se gostou de se aventurar como atriz.

"A novela trouxe esse movimento do feminejo. A Cecília proporcionou momentos bem alegres para a minha vida. Ela é uma mulher forte, determinada e genuinamente artista. Ela enfrentou o machismo em um passado de 25 anos atrás e, de certa forma, esse machismo segue na sociedade", disse em entrevista à Quem.

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A cantora revelou que ficou contente por, indiretamente, ter sido uma inspiração para montar o visual da protagonista da trama.

"Fico feliz por ter sido uma raiz para que a Agrado acontecesse. Quando estavam na etapa inicial de caracterização, foi falado: ‘A gente quer um cabelo meio Paula Fernandes, essa doçura de Paula Fernandes, essa determinação de Paula Fernandes’. Isso foi um presente. Ainda que eu não interprete essa personagem, isso faz com que eu fique explodindo por dentro".

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