‘Piano bike’ transforma o Parque da Cidade em sala de aberta

Com a proposta de tirar o piano das salas e levar música ao ar livre para as pessoas foi o projeto Piano bike. Promovida pela Casa do Piano, a iniciativa se baseia em levar apresentações gratuitas que utilizam um piano acústico com cerca de 400 kg movido por um triciclo para espaços públicos de Brasília. O próximo espetáculo será neste domingo (16/8), das 15h às 17h, no estacionamento 10 do Parque da Cidade.

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Segundo o criador do projeto, Rogério Resende, o Piano bike nasceu do desejo de levar o instrumento até onde o público estiver e ocupar espaços icônicos e emblemáticos como rodoviárias, hospitais e parques. Além disso, explica que o verdadeiro impacto do espetáculo está na reação das pessoas. “Durante uma apresentação no Parque da Cidade, um gari que trabalhava no local ficou profundamente emocionado, pois ele nunca tinha visto um piano de perto”, comenta. “A emoção de ver o instrumento passar tocando choro e transformar o dia de alguém é o combustível que nos move.”

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Não é fácil levar às ruas um instrumento tradicionalmente restrito a salas de concerto e teatros. Rogério explica que, para isso, foi preciso engenhosidade. “Criamos uma plataforma com rodas e rolamentos acoplada a um triciclo. Esse sistema, além de lúdico e inovador, é leve e fácil de conduzir graças a um sistema de polias, permitindo que qualquer pessoa pedale e o transporte.”

O ambiente é capaz de mudar completamente a dinâmica de uma apresentação. Os pianistas costumam se preparar para um local formal, mas é na rua que a interação acontece de perto, quase ao alcance do toque. “A proposta é justamente criar essa proximidade e permitir que as pessoas cheguem perto do pianista, conversem, peçam músicas e vivam a emoção de uma apresentação ao vivo.”

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A apresentação das 15h será feita pelo trio Raíssa Miranda (piano), Javier Ruax (bandoneón) e Arthur Tomate (violino). Já às 16h, será conduzida pelo quarteto Nelson Faria (guitarra), Oswaldo Amorim (baixo), Misael Silvestre (piano) e Pedro Almeida (bateria).





Serviço

Piano bike

Neste domingo (16/8), das 15h às 17h, no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel