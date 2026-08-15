Fotos de Humberto Martins pelado voltam a repercutir após ator se candidatar a deputado federal

A entrada de Humberto Martins na política trouxe de volta à memória dos internautas um episódio marcante da carreira do ator. Aos 65 anos, o artista registrou candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026, pelo Democracia Cristã (DC), e a nova fase profissional fez com que antigas imagens de um ensaio em que apareceu nu voltassem a circular nas redes sociais.

As fotografias foram produzidas no início dos anos 2000, período em que Humberto vivia o auge da popularidade como galã de novelas. Na época, ele interpretava Bernardo Baldochi em Uga Uga, novela exibida pela TV Globo em 2000. O sucesso do personagem e a exposição do ator fizeram com que ele fosse convidado para posar para a extinta revista Íntima, em duas ocasiões. Uma das sessões contou com imagens de nudez frontal.

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O próprio Humberto já explicou as circunstâncias que o levaram a aceitar os ensaios. Em 2022, durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, ele contou que o primeiro trabalho foi realizado em um veleiro e que encarou a proposta como uma produção artística, desde que houvesse uma boa remuneração. "O cachê era excelente", afirmou o ator ao relembrar a experiência.

Segundo o artista, a segunda sessão surgiu depois que a publicação decidiu apostar em um ensaio mais ousado. "Depois teve a segunda edição, que eles queriam fazer um fotão, um nu frontal. A pedidos do público. Negociação pra lá, pra cá… Foi no estilo Brasil 500 anos, e eu fazia Uga Uga, vestido de índio, usando tanga… Aí resolvemos fazer assim. Teve uma proposta por trás. Tem que ter uma proposta por trás, porque gratuitamente não existe", contou Humberto no podcast.

O ensaio foi realizado no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e o ator afirmou que não se incomodou com a nudez durante a produção. A história voltou a ser lembrada em diferentes momentos desde então, especialmente por representar uma fase em que Humberto era frequentemente associado ao estereótipo de galã descamisado das novelas de Carlos Lombardi. Em 2024, ele chegou a comentar que esse período provocou certo desconforto, pois sentia que a exposição física acabava se sobrepondo ao seu trabalho como ator.

Agora, o assunto ressurge em um contexto completamente diferente. Humberto Martins decidiu ampliar sua atuação para a política e terá seu nome nas urnas para uma vaga na Câmara dos Deputados. A movimentação começou a ganhar força em junho, quando o presidente do DC, João Caldas, revelou que o partido pretendia lançar o ator como candidato pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, Caldas afirmou que a popularidade de Martins poderia contribuir para a legenda conquistar mais cadeiras na Câmara.

A candidatura foi posteriormente registrada, e o ator declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de aproximadamente R$ 3,6 milhões. Entre os bens informados estão um apartamento, aplicações financeiras, uma motocicleta, um terreno em São Paulo e recursos mantidos em conta no exterior. A maior parcela do patrimônio declarado está concentrada em seguros de vida e planos de previdência privada.

A mudança de trajetória acontece paralelamente a uma nova etapa na carreira artística. Depois de deixar de ter contrato fixo com a Globo, Humberto foi escalado para a produção bíblica A Ira do Herdeiro, da Record, prevista para 2027, na qual interpretará o rei assírio Senaqueribe. O último trabalho do ator em uma novela da Globo foi Travessia, encerrada em 2023.

Assim, as antigas fotografias de Humberto Martins não representam um novo ensaio ou um vazamento de imagens pessoais. Trata-se de um trabalho profissional realizado há mais de duas décadas, que voltou a despertar curiosidade justamente no momento em que o ator passa a ser apresentado ao público também como candidato a um cargo eletivo.

O texto Fotos de Humberto Martins pelado voltam a repercutir após ator se candidatar a deputado federal foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.